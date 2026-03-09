Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global et Reef Origin s’apprêtent à collaborer à la construction de systèmes d’alimentation à radioisotope en Europe

LEICESTER, Royaume-Uni, DOBŘANY, République tchèque, BOSTON et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (nom commercial de Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. et Reef Origin ont signé un protocole d’accord à Prague pour collaborer sur la production industrialisée de systèmes d’alimentation à radioisotope en Europe.

Ce protocole d’accord s’appuie sur la collaboration déjà existante entre QSA Global, Inc. et Perpetual Atomics Ltd et vise à élargir et à renforcer les capacités nécessaires à la production de systèmes d’alimentation à radioisotope en Europe. Le partenariat clé avec QSA Europe permet d’accéder aux installations, aux compétences, aux connaissances et au savoir-faire existants pour le stockage, la manipulation et la distribution de systèmes commerciaux à radioisotope destinés aux applications terrestres. Ces capacités peuvent être directement transposées aux technologies d’alimentation à radioisotope pour l’espace.

Les technologies radioisotopiques et nucléaires sont reconnues comme essentielles pour répondre à toute une série de scénarios opérationnels dans l’espace, y compris pour faire face au défi que représente l’utilisation des ressources spatiales.

Cette première étape, axée tout d’abord sur les éléments chauffants à radioisotope (Radioisotope Heater Units, ou RHU), portera sur l’assemblage à grande échelle de RHU en Europe, afin d’étendre ces capacités en fonction des besoins du marché et des clients. Ce protocole d’accord s’appuie également sur les récentes annonces concernant les accords européens signés par Perpetual Atomics relatifs à la chaîne d’approvisionnement en américium.

S’appuyant sur le lancement de Perpetual Atomics en 2024, ce développement souligne une fois encore l’engagement de l’entreprise à intégrer la technologie, les partenariats stratégiques et l’innovation au cœur de ses activités, en mettant l’accent sur la fourniture de solutions déployables et concrètes.

À propos de QSA Europe : Fondée en 2012 à Dobřany, en République tchèque, QSA Europe (nom commercial de Loma Systems s.r.o.) est le siège européen de fabrication et de distribution de QSA Global, Inc. En tant que fournisseur de premier plan de solutions industrielles à radioisotope, l’entreprise tire parti de son programme de qualité bien établi et de son expertise réglementaire pour servir de centre infrastructurel essentiel à la production de systèmes d’alimentation à radioisotope destinés au secteur spatial européen.

À propos de Perpetual Atomics : Perpetual Atomics s’appuie sur ses plus de 20 années d’expertise dans les domaines des systèmes d’énergie nucléaire spatiale, de la science spatiale et de l’exploration spatiale. Spin-off de l’université de Leicester, Perpetual Atomics est un leader mondial dans le domaine des technologies d’alimentation à radioisotope à base d’américium et de leurs applications. Travaillant sur l’ensemble de la chaîne verticale, des combustibles aux sources de chaleur en passant par les systèmes d’alimentation à radioisotope, Perpetual Atomics fournit des solutions innovantes aux défis énergétiques des missions spatiales. L’entreprise soutient ainsi la capacité à « survivre à la nuit » et à assurer un fonctionnement dans les environnements les plus exigeants.

À propos de QSA Global, Inc. : Forte de plusieurs décennies d’expérience dans la conception et la production de sources scellées à radioisotope commerciales destinées à un usage industriel dans les environnements terrestres les plus difficiles, QSA Global est un partenaire naturel pour ce type de développement. Ses infrastructures, ses systèmes qualité et son expérience éprouvée en font un collaborateur idéal pour Perpetual Atomics, à l’heure où cette dernière a choisi d’élargir son portefeuille et de renforcer sa présence internationale.

À propos de Reef Origin : Fondée en 2001, possède un portefeuille mondial d’actifs dont la valeur s’élève à 20 milliards GBP et œuvre en faveur d’une économie durable de la Terre et de l’espace. En tant que développeur, exploitant et investisseur disposant de plateformes thématiques dans les secteurs de l’immobilier, des infrastructures numériques et énergétiques, des ressources et de la technologie à l’échelle mondiale, cette collaboration permet à l’entreprise de soutenir ses ambitions d’investissement.

Le professeur Richard Ambrosi, directeur scientifique et directeur fondateur de Perpetual Atomics, a déclaré : « Les technologies d’alimentation à radioisotope prennent de plus en plus d’importance dans toute une série d’applications spatiales. Cette collaboration ouvre la voie à la mise en place d’une capacité de production européenne de radioisotopes. L’expertise acquise depuis plusieurs décennies par Perpetual Atomics dans le domaine des systèmes nucléaires spatiaux, qui couvre l’ensemble de la chaîne verticale, ainsi que ses partenariats et collaborations, rendent possible le déploiement de produits et de systèmes radioisotopiques. »

Jake Bourn, vice-président et directeur général de QSA Global, Inc., a confié pour sa part : « Cet accord marque une expansion stratégique de la mission de QSA Europe. Nous nous sommes engagés à consacrer nos ressources et notre expertise en République tchèque à la mise en place d’une capacité de production robuste qui répondra à la demande croissante d’une énergie spatiale fiable. Ce partenariat garantit que l’infrastructure que nous mettons en place aujourd’hui soutiendra l’économie spatiale européenne pendant des décennies. »

Le Dr Joe Lapinskas, directeur de l’innovation et du marketing chez QSA Global, Inc., a ajouté : « Ce partenariat élargi marque une nouvelle étape cruciale dans la mise en place des infrastructures nécessaires à la production européenne de systèmes d’alimentation à radioisotope. Nous nous appuyons sur le programme de qualité établi de QSA Europe, sur ses relations réglementaires profondément enracinées et sur ses capacités de distribution éprouvées pour créer les infrastructures industrielles nécessaires à la fabrication fiable et à la livraison sûre de systèmes radioisotopiques de chauffage et d’alimentation. »

Piers Slater, PDG de Reef Origin, a quant à lui indiqué : « Nous sommes ravis de ce premier investissement de la division Énergie et Ressources de Reef Origin. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de notre stratégie d’investissement dans des actifs qui présentent des caractéristiques de durabilité et de rareté, et soutient ainsi notre mission plus large qui est de mettre en place une économie durable pour la Terre et l’espace. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.