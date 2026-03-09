Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global e Reef Origin collaborano per realizzare generatori a radioisotopi in Europa

LEICESTER, Inghilterra, DOBŘANY, Repubblica Ceca, BOSTON e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (nome commerciale di Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. e Reef Origin a Praga hanno siglato un memorandum d'intesa (MOU) imperniato sulla reciproca collaborazione per la produzione industrializzata di generatori a radioisotopi in Europa.

Il protocollo d'intesa si basa sulla storica collaborazione tra QSA Global, Inc. e Perpetual Atomics Ltd; ne espande e consolida la capacità e le competenze per la produzione di generatori a radioisotopi in Europa. La partnership strategica con QSA Europe consente di accedere a strutture esistenti, capacità, conoscenze e know-how per lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione di generatori a radioisotopi commerciali destinati ad applicazioni terrestri.

