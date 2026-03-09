-

Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe, QSA Global e Reef Origin collaborano per realizzare generatori a radioisotopi in Europa

original Teams from Perpetual Atomics & QSA Global (USA and Czechia) at the facilities in Czechia

Teams from Perpetual Atomics & QSA Global (USA and Czechia) at the facilities in Czechia

LEICESTER, Inghilterra, DOBŘANY, Repubblica Ceca, BOSTON e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics Ltd, QSA Europe (nome commerciale di Loma Systems s.r.o.), QSA Global, Inc. e Reef Origin a Praga hanno siglato un memorandum d'intesa (MOU) imperniato sulla reciproca collaborazione per la produzione industrializzata di generatori a radioisotopi in Europa.

Il protocollo d'intesa si basa sulla storica collaborazione tra QSA Global, Inc. e Perpetual Atomics Ltd; ne espande e consolida la capacità e le competenze per la produzione di generatori a radioisotopi in Europa. La partnership strategica con QSA Europe consente di accedere a strutture esistenti, capacità, conoscenze e know-how per lo stoccaggio, la gestione e la distribuzione di generatori a radioisotopi commerciali destinati ad applicazioni terrestri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni e richieste di interviste:
info@perpetualatomics.com

Industry:
Perpetual Atomics Ltd Logo
Perpetual Atomics Ltd Logo

Perpetual Atomics Ltd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per ulteriori informazioni e richieste di interviste:
info@perpetualatomics.com

More News From Perpetual Atomics Ltd

Riassunto: Perpetual Atomics e QSA Global firmano un accordo di collaborazione

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Perpetual Atomics è entusiasta di annunciare questa collaborazione, che consentirà l'elaborazione dell'americio in fonti sigillate per l'utilizzo in sistemi di alimentazione a radioisotopi, come unità riscaldanti a radioisotopi (RHU) e generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG). Questa partnership rappresenta un ulteriore passo verso il supporto di soluzioni di alimentazione sostenibili e affidabili per alcuni degli ambienti spaziali più difficili. Perpetual Atomics...
Back to Newsroom