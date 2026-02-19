Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for data og analyse med Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform gennem en samarbejdsaftale med Insight Consulting, der er en førende rådgivningsvirksomhed inden for data og digital strategi med tilstedeværelse i Sydafrika, Mozambique og Storbritannien.

Insight Consulting tilbyder end-to-end-ydelser på tværs af den digitale værdikæde, herunder digital strategi, digital kompetenceudvikling, enterprise AI, skræddersyet softwareudvikling, dataintegration, analyse samt planlægning og forecasting. Virksomhedens tværfaglige teams kombinerer ekspertise inden for mennesker, teknologi og processer og sikrer, at effektiv forandringsledelse omfatter alle tre elementer. Virksomheden arbejder på tværs af brancher som detailhandel, logistik, oplevelsesbranchen, finans, fremstillingsindustrien, rejsebranchen, landbrug, transport og sundhed.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os adgang til et bredere globalt fodaftryk og avancerede metoder, samtidig med at vi kan bidrage med vores regionale indsigt og ekspertise inden for data og analyse," sagde Sean Taylor, som er direktør i Insight Consulting. "Derudover får vi mulighed for at hjælpe kunder verden over med at opbygge tillid til anvendelsen af AI, sikre sammenhæng mellem digital strategi og forretningsbehov samt udnytte teknologi effektivt til at skabe meningsfulde resultater."

"Tilføjelsen af Insight Consulting flugter med vores vækststrategi og vores ambition om at styrke vores globale ydelser," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Samarbejdet gør det muligt for os at styrke vores løsninger inden for digital transformation ved at kombinere lokal ekspertise med globale kompetencer, så vi endnu bedre kan imødekomme vores kunders behov."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere og en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

