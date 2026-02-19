-

Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for data og analyse med Insight Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform gennem en samarbejdsaftale med Insight Consulting, der er en førende rådgivningsvirksomhed inden for data og digital strategi med tilstedeværelse i Sydafrika, Mozambique og Storbritannien.

Insight Consulting tilbyder end-to-end-ydelser på tværs af den digitale værdikæde, herunder digital strategi, digital kompetenceudvikling, enterprise AI, skræddersyet softwareudvikling, dataintegration, analyse samt planlægning og forecasting. Virksomhedens tværfaglige teams kombinerer ekspertise inden for mennesker, teknologi og processer og sikrer, at effektiv forandringsledelse omfatter alle tre elementer. Virksomheden arbejder på tværs af brancher som detailhandel, logistik, oplevelsesbranchen, finans, fremstillingsindustrien, rejsebranchen, landbrug, transport og sundhed.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os adgang til et bredere globalt fodaftryk og avancerede metoder, samtidig med at vi kan bidrage med vores regionale indsigt og ekspertise inden for data og analyse," sagde Sean Taylor, som er direktør i Insight Consulting. "Derudover får vi mulighed for at hjælpe kunder verden over med at opbygge tillid til anvendelsen af AI, sikre sammenhæng mellem digital strategi og forretningsbehov samt udnytte teknologi effektivt til at skabe meningsfulde resultater."

"Tilføjelsen af Insight Consulting flugter med vores vækststrategi og vores ambition om at styrke vores globale ydelser," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Samarbejdet gør det muligt for os at styrke vores løsninger inden for digital transformation ved at kombinere lokal ekspertise med globale kompetencer, så vi endnu bedre kan imødekomme vores kunders behov."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere og en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for ledelsesrekruttering med Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin humancapital-praksis gennem en samarbejdsaftale med Lansdowne Executive Search, der er en Dublin-baseret virksomhed med speciale i lederrekruttering, midlertidige ledelser og bestyrelsesudnævnelser. Lansdowne Executive Search er en irisk-ejet virksomhed, der blev grundlagt i 2015, og som tilbyder C-level-ledelsesekruttering, deltidsledere og bestyrelsesplaceringer. Som en partnerdrevet boutique-virksomhed er Lansdowne kendt for, at...

Andersen Consulting udvider sin platform i Nordamerika med tilføjelsen af Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine ydelser inden for forretningstransformation og cybersikkerhed med tilføjelsen af den canadisk-baserede samarbejdsvirksomhed Kezber. Kezber blev stiftet i 1996 og specialiserer sig i at levere en komplet pakke af it-løsninger, herunder managed it-services, infrastruktursupport, cybersikkerhed, cloudtjenester, specialudviklet software, business intelligence og ai-tjenester samt automatisering af forretningsprocesser. Firmaet samarbe...

Andersen Consulting tilføjer Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Lighthouse Consultants, et London-baseret konsulentfirma med speciale i retsmedicinsk regnskab og finansielle undersøgelser. Lighthouse Consultants blev stiftet af administrerende direktør Kingsley Bye og leverer ydelser, der omfatter efterforskning af svindel og økonomisk kriminalitet, undersøgelser af bestikkelse og korruption, analyse af retssager og forsikringskrav, finansiel analyse, risikovurderinger, inter...
Back to Newsroom