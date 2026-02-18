-

アンダーセン・コンサルティング、インサイト・コンサルティングとの協業でデータ／アナリティクス機能を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、南アフリカ、モザンビーク、英国に拠点を有するデータおよびデジタル戦略分野の有力コンサルティング会社であるインサイト・コンサルティングとの協業契約を通じて、自社プラットフォームの専門性を一層強化します。

インサイト・コンサルティングは、デジタル戦略、デジタル・フルーエンシー、エンタープライズAI、カスタム・ソフトウェア開発、データ統合、アナリティクス、ならびに計画策定および予測を含む、デジタル・バリュー・ネットワーク全体にわたるエンドツーエンドのサービスを提供しています。同社の多分野にわたるチームは、人材、テクノロジー、プロセスに関する専門知識を備えており、効果的なチェンジ・マネジメントがこれら3つの要素すべてを包含することを確実にしています。同社は、小売、物流、ホスピタリティ、金融、製造、旅行、農業、自動車、ヘルスケアなど幅広い業界で事業を展開しています。

インサイト・コンサルティングのディレクターであるショーン・テイラー氏は次のように述べています。「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、より広範なグローバル展開と高度な方法論を活用できる一方で、当社の地域に根差した知見とデータ／アナリティクスに関する専門性を提供することも可能になります。さらに、世界各地のお客様がAI導入に向けた自信を高め、デジタル戦略をビジネスニーズに整合させ、テクノロジーを効果的に活用して実質的な成果を生み出せるよう支援していきます。」

「インサイト・コンサルティングの参画は、当組織の成長戦略およびグローバルなサービス提供体制の強化に対するコミットメントと合致するものです」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ボルサッツは述べています。「本協業により、地域に根差した専門性とグローバルな能力を組み合わせることで、当社のデジタル変革ソリューションを強化し、お客様のニーズにより的確に対応できるようになります。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、ＡＩ変革、人材ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング業務を展開しています。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多次元的なサービスモデルと統合されており、世界1,000か所以上の拠点において、5万人を超えるプロフェッショナルを擁するメンバーファームおよび協力ファームを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリー分野における世界水準の専門性をグローバル・プラットフォーム上で提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバーファームおよび協力ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
