Andersen Consulting與Lansdowne Executive Search合作，擴大高階主管人才服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Lansdowne Executive Search簽署合作協議強化其人力資本業務，後者是一家總部位於都柏林的公司，專注于獵才、臨時管理和董事會成員任命服務。

Lansdowne Executive Search成立於2015年，是一家愛爾蘭本土企業，致力於提供C級高階主管獵才、兼職高階主管派駐和董事會成員安置服務。身為由合夥人主導的精品獵才公司，Lansdowne以高階管理層深度參與所有客戶專案而著稱。Lansdowne協助客戶因應複雜的管理層交接和成長策略，服務範圍涵蓋金融服務、建築、非營利組織、農業、高等教育、公共部門以及科技、媒體和電信(TMT)等眾多產業。

Lansdowne Executive Search合夥人Tom Keane表示：「優秀的領導力需要結合具體場景，要做到這一點，表示我們需要理解的遠不止一份簡歷。與Andersen Consulting合作，讓我們獲得了繼續在愛爾蘭市場更高層次競爭所需的業務規模和專業資源。我們能夠更好地把握重要機會，同時繼續提供客戶最看重的貼心客製化服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「在不斷變化的人才市場中，Lansdowne的出眾之處在於其無法被傳授的能力——憑藉數十年經驗累積而來的精準判斷力。他們發掘與塑造變革型領導者的能力，在我們協助客戶建構韌性十足、適用於未來需求的領導團隊過程中，成為強大的補充力量。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。