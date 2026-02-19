BEYOND Developments révèle son nouveau masterplan EVERMORE de Marjan Beach, à Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, promoteur immobilier haut de gamme, porté par le design et créateur de destinations résidentielles d’exception en bord de mer, a dévoilé EVERMORE, sa première destination intégrée conçue selon un masterplan à Marjan Beach, à Ras Al Khaimah. Ce lancement marque une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance 2026 et constitue un jalon majeur de son expansion ambitieuse au-delà de Dubaï.

Idéalement situé face au Wynn Al Marjan Island, EVERMORE s’impose comme un quartier résidentiel et lifestyle en bord de mer, conçu pour le long terme. Niché entre la mer et le futur jardin botanique de Marjan, le plan directeur du projet conjugue élégance classique française, architecture contemporaine et nature intégrée pour créer des espaces de vie soigneusement aménagés, où architecture, hospitalité et espaces publics coexistent en harmonie avec l’eau et la végétation.

Mahdi Amjad, fondateur et président exécutif de BEYOND Developments, a déclaré :

« Ras Al Khaimah connaît une nouvelle phase de développement, soutenue par une planification rigoureuse disciplinée, une attractivité mondiale grandissante et la vision à long terme de ses dirigeants, dont le soutien constant a été déterminant pour notre implantation stratégique au sein de l’émirat. »

« Le nouveau plan directeur EVERMORE s’étend sur plus de 7 millions de pieds carrés de surface de plancher brute avec une valeur brute de développement projetée dépassant 25 milliards d'AED. Il donne naissance à une destination côtière emblématique, alliant design de classe mondiale, hospitalité et aménagement urbain centré sur la communauté. Cette étape constitue un tournant déterminant dans notre parcours, marquant notre première expansion hors de Dubaï et notre première destination à Ras Al Khaimah, témoignant de notre engagement à contribuer de manière significative à l'évolution urbaine, touristique et économique de l'Émirat », a ajouté Amjad.

Abdulla Al Abdouli, PDG du groupe Marjan, a déclaré : « EVERMORE représente une étape importante pour Marjan Beach et Ras Al Khaimah. En tant que deuxième plus grand masterplan de notre portefeuille, ce projet renforce le positionnement de Marjan Beach comme destination de référence, où mode de vie, hospitalité et nature se conjuguent pour façonner l'avenir de l'émirat. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec BEYOND sur ce projet transformateur, qui servira de pilier majeur pour Marjan Beach et jouera un rôle central dans le développement immobilier et touristique de Ras Al Khaimah. Ce plan directeur apporte une nouvelle dimension significative à l'évolution de la plage et renforce son statut de destination mondiale de choix pour le lifestyle et l'investissement », a ajouté Al Abdouli.

S’étendant sur 250 000 m² d'espaces ouverts paysagers, dont un jardin botanique central, EVERMORE a été pensé comme un plan directeur entièrement piéton. Des allées ombragées et des corridors verts relient le jardin botanique à 3,5 kilomètres de plage accessible, favorisant la mobilité douce, le bien-être et un mode de vie centré sur l'humain. La destination intègre des composantes résidentielles, hôtelières et commerciales, incluant 1 million de pieds carrés d’offres hotellières et de résidences de marque, ainsi que des espaces événementiels pour festivals et événements, des souks botaniques, un village gastronomique et une promenade littorale continue, constituant ensemble un quartier culturel et de loisirs autonome.

Le design puise son inspiration de l'architecture classique française, revisitée à travers une perspective contemporaine, mettant en valeur proportions, symétrie et harmonie spatiale. Les bâtiments disposés en cascade offrent des vues exceptionnelles sur la mer et le paysage environnant, tandis que les espaces verts aménagés, les sentiers ombragés et les passerelles piétonnes garantissent confort, intimité ainsi qu’une circulation fluide.

EVERMORE est conçu pour durer à travers les générations, contribuant de manière significative à la réalisation de la Vision 2030 de Ras Al Khaimah et à l’évolution urbaine et économique continue de l’émirat.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire