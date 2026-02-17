Esri und Pix4D starten Echtzeit-Workflow für terrestrische Kartierung

REDLANDS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Esri, der weltweit führende Anbieter von geografischen Informationssystemen (GIS), hat gemeinsam mit Pix4D einen Workflow für terrestrische Kartierung eingerichtet. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen für photogrammetrische Software Pix4D ist auf mobile Erfassung der Realität und Standortdigitalisierung spezialisiert. Der kombinierte Workflow ermöglicht es Einsatzteams, Objektdaten zu erfassen, zu verarbeiten und innerhalb von ArcGIS, der Geodatenplattform von Esri, zu verwalten.

Die Teams vor Ort verwenden die PIX4Dcatch-App mit Echtzeit-Kinematikgeräten (RTK), um Gräben und Infrastruktur zu scannen. Die generierten hochpräzisen georeferenzierten Datensätze können nun in Esris ArcGIS Online veröffentlicht werden. Scans werden zu 3D-Modellen und Punktwolken konvertiert, die als Scene Layer angezeigt werden können. Vorhandene Daten können auch in Augmented Reality visualisiert werden, um vor dem Schließen der Gräben eine unmittelbare Überprüfung des tatsächlichen Zustands im Vergleich zum geplanten Zustand durchzuführen.

„Wir konzentrieren uns darauf, verborgene Infrastruktur in funktionale Daten umzuwandeln“, sagte Andrey Kleymenov, CEO von Pix4D. „Durch die Verbindung von PIX4Dcatch mit einem zum Esri-Ökosystem kompatiblen RTK-Gerät ermöglichen wir einen terrestrischen Scan-Workflow, mit dem Teams eine Master-Geodatenbank mit professioneller Präzision aktualisieren können.“

„Wir freuen uns, mit Pix4D zusammenzuarbeiten, um an Infrastruktur interessierten Organisationen eine nahtlose, direkte Zuführung vom Gelände in eine Geodatenbank zu bieten“, sagte Thomas Fair, Director, Esri Partner Network. „Diese neue Integration mit ArcGIS bietet Anwendern eine hochpräzise Dokumentation von unterirdischen Anlagen.“

Laden Sie die PIX4Dcatch-App herunter und beginnen Sie noch heute mit der Bereitstellung von 3D-Daten in ArcGIS Online.

