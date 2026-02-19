-

BEYOND Developments 于拉斯海马 Marjan 海滩正式发布 EVERMORE 总体规划

BEYOND Developments 创始人兼执行董事长 Mahdi Amjad 与 Marjan 集团首席执行官 Abdulla Al Abdouli 共同阐释 EVERMORE 总体规划在拉斯海马 Marjan 海滩的愿景构想及其战略意义。（视频来源：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国拉斯海马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- BEYOND Developments 正式揭幕 EVERMORE——公司在阿联酋拉斯海马 Marjan 海滩打造的首个全域总体规划项目。该项目的发布，标志着 BEYOND 2026 年增长战略的序章开启，并宣告其大胆走出迪拜、拓展更广阔版图

项目战略选址于 Wynn Al Marjan Island 对岸。EVERMORE 是一个面向长期发展的滨水生活方式与住宅片区，一侧临海，另一侧毗邻 Marjan 未来规划的植物园，形成得天独厚的滨水与绿意双重景观界面。在总体规划层面，项目将法式古典建筑的优雅与当代建筑语汇相融，并把生态景观一体化纳入设计，以生活方式为导向进行场所营造，打造建筑、酒店业态与公共空间彼此呼应的独特场景，让水岸与绿意在同一画面中和谐共生。

BEYOND Developments 创始人兼执行董事长 Mahdi Amjad 表示：拉斯海马正迈入新的发展阶段，这一阶段以严谨有序的规划为根基，全球影响力持续提升，并由领导层的长期愿景所引领。领导层的鼎力支持对我们顺利进入该酋长国至关重要。”

Amjad 补充表示：“全新总体规划项目 EVERMORE 总建筑面积超过 700 万平方英尺，预计总开发价值超过 250 亿阿联酋迪拉姆。项目将卓越的滨海目的地体验与世界级设计、酒店业态及以社区为引领的场所营造融为一体。该项目是我们发展历程中的标志性里程碑——不仅标志着我们首次走出迪拜实现跨区域布局，也成为我们在拉斯海马打造的首个目的地项目。这一举措也体现了我们将以切实行动助力该酋长国城市发展、旅游升级与经济演进的长期承诺。”

Marjan 集团首席执行官 Abdulla Al Abdouli 表示：“EVERMORE 对 Marjan 海滩及拉斯海马而言具有里程碑意义。作为我们项目组合中规模位居第二的总体规划项目，它将进一步推动 Marjan 海滩向‘目的地化’持续演进，让生活方式、酒店业态与自然景观在此交汇融合，共同塑造该酋长国的未来图景。”

Al Abdouli 进一步表示：“我们非常荣幸与 BEYOND 携手推进这一变革性开发项目。该项目将成为 Marjan 海滩的标志性核心锚点，并为拉斯海马房地产与旅游业的增长叙事写下关键篇章。这一总体规划为 Marjan 海滩的演进增添了更具分量的新层次，并进一步巩固其作为全球生活方式与投资目的地的定位。”

EVERMORE 以 25 万平方米的景观开放空间为基底，其中包括一座中央植物园，整体按全域步行化总体规划打造。林荫步道与绿色廊道系统将植物园与长达 3.5 公里的可达海岸线无缝衔接，进一步强化步行可达性，提升身心健康福祉，塑造以人为本的生活方式。在功能布局方面，EVERMORE 有机整合住宅、酒店及零售业态，其中包括 100 万平方英尺的酒店及品牌住宅产品，并配套打造节庆与活动广场、植物主题市集、餐饮村落以及贯穿全区的滨海步行长廊，共同构成一个自循环的文化与休闲片区。

项目设计以法式古典建筑为灵感源泉，通过当代设计视角重新诠释比例关系、对称美学与空间秩序，让经典气质与现代语汇相得益彰。层叠式建筑布局最大程度拓展海景与景观视野；与此同时，精心打造的绿化景观、遮荫步行路径与人行桥梁设计，确保舒适与私密，并实现各功能板块之间的无缝联通，构建兼具优雅气质与宜居体验的滨海生活场景。

EVERMORE 以跨世代的长期价值为设计出发点，为拉斯海马 2030 愿景提供有力支撑，并为该酋长国不断演进的城市与经济叙事作出切实贡献。

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Wael Sarieddine
公关经理
电话：+ 971551077949
wael.sarieddine@beyondproperties.ae

