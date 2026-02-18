Westlake Epoxy breidt distributieovereenkomst met Brenntag uit naar India

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) heeft vandaag aangekondigd dat Westlake Epoxy zijn langdurige distributierelatie met Brenntag zal uitbreiden naar Zuid- en West-India. De overeenkomst bouwt voort op een succesvolle samenwerking in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, waaarmee Westlake Epoxy nu haar voetafdruk zet in een van 's werelds snelst groeiende markten voor coatings, lijmen en bouwmaterialen.

In het kader van de uitgebreide samenwerking zal Brenntag het gevestigde portfolio van Westlake Epoxy distribueren. De portfolio bestaat uit epoxyoplossingen voor coatings, lijmen en bouwtoepassingen, waaronder de productlijnen EPON™, EPIKOTE™, EPIKURE™ en EPI‑REZ™. Klanten zullen naar verwachting profiteren van een betrouwbare lokale levering, technische service en toepassingsgerichte ondersteuning bij de samenstelling van producten die zijn afgestemd op regionale vereisten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.