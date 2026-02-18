Westlake Epoxy amplia la partnership per la distribuzione con Brenntag in India

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) oggi ha annunciato che Westlake Epoxy estenderà il suo rapporto di lunga data per la distribuzione con Brenntag all’India meridionale e occidentale. L’accordo si basa su una collaborazione coronata dal successo in Europa, Nord e Sud America e nel Sud-est asiatico, ampliando la presenza di Westlake Epoxy in uno dei mercati mondiali a più rapida crescita nei settori edile, dei rivestimenti e degli adesivi.

Nell’ambito di questa collaborazione ampliata, Brenntag distribuirà il portafoglio consolidato di soluzioni per resine epossidiche Westlake Epoxy per applicazioni nei settori edile, dei rivestimenti e degli adesivi, incluse le linee di prodotti EPON™, EPIKOTE™, EPIKURE™ e EPI‑REZ™. Si prevede che i clienti si avvantaggeranno di un’affidabile fornitura locale, assistenza tecnica e supporto alla formulazione mirato alle applicazioni, personalizzato in base alle esigenze regionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.