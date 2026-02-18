Andersen Consulting breidt expertise op het gebied van executive search uit met Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn praktijk van menselijk kapitaal door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Lansdowne Executive Search, een in Dublin gevestigd bureau dat gespecialiseerd is in executive search, interim-management en benoemingen op bestuursniveau.

Lansdowne Executive Search, opgericht in 2015, is een Iers bedrijf dat diensten levert op het gebied van executive search op C-level niveau, interim-management en bestuursplaatsing. Als een door partners geleid boutique bureau staat Lansdowne bekend om de nauwe betrokkenheid van senior leiderschap bij alle klantprojecten. Lansdowne helpt klanten bij het omgaan met complexe leiderschapstransities en groeistrategieën in een breed scala aan sectoren, waaronder financiële dienstverlening, bouw, non-profit, landbouw, hoger onderwijs, de publieke sector en TMT.

"Goed leiderschap is contextgebonden en om het goed te doen, moet je veel meer begrijpen dan alleen een cv," aldus Tom Keane, partner bij Lansdowne Executive Search. “De samenwerking met Andersen Consulting geeft ons de schaal en toegang tot expertise die we nodig hebben om op een hoger niveau te blijven concurreren op de Ierse markt. We zijn beter gepositioneerd om de belangrijke kansen te grijpen en tegelijkertijd de doordachte, op maat gemaakte service te blijven leveren die onze klanten het meest waarderen.”

“In een constant veranderende arbeidsmarkt onderscheidt Lansdowne zich door iets wat niet aangeleerd kan worden: inzicht dat is opgedaan door decennialange ervaring,” verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Hun vermogen om transformatieve leiders te identificeren en te vormen, maakt hen een waardevolle aanvulling op onze aanpak om klanten te helpen bij het opbouwen van veerkrachtige, toekomstgerichte leiderschapsteams.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, AI-transformatie en oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waarderingen, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die consultancyoplossingen levert via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.