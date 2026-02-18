Andersen Consulting与Lansdowne Executive Search合作，拓展高管人才服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Lansdowne Executive Search签署合作协议加强其人力资本业务，后者是一家总部位于都柏林的公司，专注于猎头、临时管理和董事会成员任命服务。

Lansdowne Executive Search成立于2015年，是一家爱尔兰本土企业，致力于提供首席级高管猎头、兼职高管派驻和董事会成员安置服务。作为由合伙人主导的精品猎头公司，Lansdowne以高级管理层深度参与所有客户项目而著称。Lansdowne协助客户应对复杂的管理层交接和增长战略，服务范围涵盖金融服务、建筑、非营利组织、农业、高等教育、公共部门以及科技、媒体和电信(TMT)等众多行业。

Lansdowne Executive Search合伙人Tom Keane表示：“优秀的领导力需要结合具体场景，要做到这一点，意味着我们需要理解的远不止一份简历。与Andersen Consulting合作，让我们获得了继续在爱尔兰市场更高层次竞争所需的业务规模和专业资源。我们能够更好地把握重要机遇，同时继续提供客户最看重的贴心定制化服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在不断变化的人才市场中，Lansdowne的出众之处在于其无法被传授的能力——凭借数十年经验积累而来的精准判断力。他们发掘与塑造变革型领导者的能力，在我们助力客户构建韧性十足、面向未来的领导团队过程中，成为强大的补充力量。”

