Andersen Consulting zwiększa zdolności w dziedzinie utalentowanej kadry kierowniczej, nawiązując współpracę z firmą Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia praktyki w zakresie kapitału ludzkiego wraz z zawarciem umowy o współpracy z firmą Lansdowne Executive Search z siedzibą w Dublinie, która specjalizuje się w wyszukiwaniu kadry kierowniczej, tymczasowej dyrekcji i członków zarządów.

Założona w 2015 r. irlandzka firma Lansdowne Executive Search świadczy usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej najwyższego szczebla, kierowników działów oraz kandydatów na członków zarządów. Jako butikowa firma prowadzona przez wspólników, Lansdowne słynie z ogromnego zaangażowania wysokich rangą przywódców na rzecz współpracy z każdym klientem. Lansdowne pomaga klientom w skomplikowanych procesach zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych oraz w realizacji strategii na rzecz rozwoju w wielu różnych sektorach, w tym w sektorze usług finansowych, budownictwa, działalności non profit, rolnictwa, szkolnictwa wyższego, sektorze publicznym oraz technologii, mediów i komunikacji.

– Wspaniałe przywództwo zależy od okoliczności, dlatego odpowiedni wybór wiąże się ze zrozumieniem kwestii znacznie wykraczających poza sam życiorys kandydata – powiedział Tom Keane, wspólnik Lansdowne Executive Search. – Dzięki współpracy z Andersen Consulting zyskujemy skalę oraz dostęp do niezbędnej wiedzy fachowej, by móc w dalszym ciągu konkurować na wysokim szczeblu z przedsiębiorstwami na irlandzkim rynku. Możemy teraz zaoferować więcej, a tym samym zyskiwać istotne możliwości, w dalszym ciągu świadcząc przemyślaną, spersonalizowaną obsługę, którą tak cenią sobie klienci.

– W kontekście nieustannych zmian zachodzących na rynku talentów firma Lansdowne wyróżnia się ze względu na coś, czego nie da się wyuczyć: wnikliwość wynikającą z kilkudziesięcioletniego doświadczenia – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Firma ta potrafi doskonale identyfikować i kształtować przełomowych liderów, dlatego stanowi znakomite uzupełnienie naszej organizacji pragnącej pomagać klientom w budowaniu odpornych zespołów przywódczych zorientowanych na przyszłość.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

