Esri y Pix4D presentan un flujo de trabajo de cartografía terrestre en tiempo real para proyectos de infraestructura

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (SIG), anunció el lanzamiento de un nuevo flujo de trabajo de cartografía terrestre en colaboración con Pix4D. Con sede en Suiza, Pix4D desarrolla software de fotogrametría y se especializa en la captura móvil de la realidad y en la digitalización de sitios. Esta integración permite a los equipos de campo capturar, procesar y gestionar datos de activos en ArcGIS, la plataforma geoespacial de Esri, de manera directa y eficiente.

Los equipos utilizan la aplicación PIX4Dcatch junto con dispositivos de posicionamiento RTK (cinemática en tiempo real) para escanear excavaciones e infraestructura en obra. Los registros georreferenciados de alta precisión que se generan pueden publicarse directamente en ArcGIS Online. Los escaneos se transforman en modelos 3D y nubes de puntos que se visualizan como capas de escena, lo que facilita el análisis y la toma de decisiones. Además, los datos existentes pueden representarse en realidad aumentada para verificar al instante la correspondencia entre el diseño proyectado y la obra ejecutada antes del relleno definitivo.

“Trabajamos para transformar la infraestructura que permanece fuera de la vista en información precisa y utilizable”, afirmó Andrey Kleymenov, director ejecutivo de Pix4D. “Al integrar PIX4Dcatch con un dispositivo RTK compatible dentro del ecosistema de Esri, ponemos a disposición de los equipos un flujo de escaneo terrestre que les permite actualizar su base de datos geoespacial central con exactitud profesional”.

“Es un orgullo colaborar con Pix4D para brindar a las organizaciones de infraestructura una transición directa y sin fricciones desde el trabajo en campo hacia su base geoespacial corporativa”, señaló Thomas Fair, director de Esri Partner Network. “Esta integración con ArcGIS ofrece documentación de alta fidelidad de activos subterráneos y fortalece el control y la trazabilidad a lo largo de todo el proyecto”.

Descargue hoy la aplicación PIX4Dcatch y comience a publicar datos 3D en ArcGIS Online.

