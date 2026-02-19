-

A BEYOND Developments revela o EVERMORE Masterplan na Praia de Marjan, em Ras Al Khaimah

Mahdi Amjad, Founder and Executive Chairman of BEYOND Developments, and Abdulla Al Abdouli, Group CEO of Marjan, highlight the vision and strategic significance of the EVERMORE masterplan for Marjan Beach in Ras Al Khaimah. (Video: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A BEYOND Developments revelou o EVERMORE, o seu primeiro empreendimento totalmente planeado na Praia de Marjan, em Ras Al Khaimah, que marca o início da estratégia de crescimento da BEYOND para 2026 e uma ousada expansão para além do Dubai.

Estrategicamente localizado em frente à Ilha Wynn Al Marjan, o EVERMORE é um distrito residencial e de estilo de vida à beira-mar, emoldurado pelo mar e pelo futuro jardim botânico de Marjan. O plano principal combina a elegância clássica francesa com a arquitetura contemporânea, a natureza integrada e a criação de espaços focados no estilo de vida, criando um ambiente singular onde a arquitetura, a hospitalidade e os espaços públicos estão em harmonia com a água e a vegetação.

Mahdi Amjad, fundador e presidente executivo da BEYOND Developments, afirmou:Ras Al Khaimah está a vivenciar uma nova fase de desenvolvimento, sustentada por um planeamento rigoroso, crescente relevância global e a visão a longo prazo de sua liderança, cujo apoio foi fundamental para viabilizar a nossa entrada no emirado.”

“O novo plano principal EVERMORE abrange mais de 7 milhões de pés quadrados de área bruta construída, com um valor bruto de desenvolvimento projetado superior a AED 25 mil milhões. Reúne um destino costeiro excecional com design de classe mundial, hospitalidade e projetos urbanísticos liderados pela comunidade. Representa um marco decisivo na nossa trajetória, marcando anossa primeira expansão fora do Dubai e o nosso primeiro empreendimento em Ras Al Khaimah, e refletindo o nosso compromisso em contribuir significativamente para a evolução urbana, turística e económica do emirado”, acrescentou Amjad.

Abdulla Al Abdouli, CEO do Grupo Marjan, afirmou: “O EVERMORE representa um marco significativo para Marjan Beach e Ras Al Khaimah. Como o segundo maior projeto urbanístico do nosso portfólio, fortalece a evolução de Marjan Beach como um destino onde o estilo de vida, a hospitalidade e a natureza unem-se para moldar o futuro do emirado.”

Temos orgulho de ser parceiros da BEYOND neste empreendimento transformador que servirá como um pilar fundamental para Marjan Beach e um capítulo importante na história de crescimento imobiliário e turístico de Ras Al Khaimah. Este projeto urbanístico adiciona uma nova e significativa camada à evolução da praia e fortalece o seu posicionamento como um destino global de estilo de vida e investimento”, acrescentou Al Abdouli.

Ancorado por 250 000 m² de espaços abertos ajardinados, incluindo um jardim botânico central, o EVERMORE foi criado como um projeto urbanístico totalmente voltado para pedestres. Passagens sombreadas e ligações verdes ligam o jardim botânico a a 3,5 quilómetros de praia acessível, reforçando a mobilidade a pé, o bem-estar e uma vida centrada no ser humano. O empreendimento integra componentes residenciais, de hotelaria e comerciais, incluindo 1 milhão de pés quadrados de ofertas de hotelaria e residências de marca, além de uma praça para festivais e eventos, souks botânicos, uma vila gastronómica (F&B) e um passeio contínuo à beira-mar, formando um distrito cultural e de lazer autossustentável.

O projeto foi inspirado na arquitetura clássica francesa, reimaginando proporção, simetria e ordem espacial através de uma perspetiva contemporânea. Edifícios em cascata maximizam as vistas para o mar e para a paisagem, enquanto áreas verdes, caminhos sombreados e pontes para pedestres garantem conforto, privacidade e conectividade perfeita.

O EVERMORE foi projetado para perdurar por gerações, contribuindo significativamente para a Visão 2030 de Ras Al Khaimah e para a narrativa urbana e económica em constante evolução do emirado.

