-

Kingspan Insulation kiest Expereo om connectiviteit te verenigen en groei op 90 wereldwijde locaties te versnellen

  • Het partnerschap volgt op de recente overeenkomst tussen Expereo en Kingspan Light, Air + Water om een volledig beheerde connectiviteitsoplossing voor zijn wereldwijde activiteiten te bieden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Expereo, de wereldwijd toonaangevende aanbieder van Managed Network as a Service (NaaS) die mensen, plaatsen en dingen overal met elkaar verbindt, maakt bekend dat Kingspan Insulation, de wereldwijde fabrikant van hoogwaardige en hoogwaardige isolatieproducten en -systemen, Expereo heeft gekozen om voor al zijn wereldwijde activiteitenvoor een volledig beheerde connectiviteitsoplossing te leveren. Met de oplossing van Expereo kan Kingspan Insulation zijn complexe netwerk van verschillende ISP's consolideren tot één gecentraliseerde, volledig beheerde oplossing. Dit verbetert de zichtbaarheid, compliance en flexibiliteit en maakt een snelle groei en schaalbaarheid van de activiteiten van Kingspan Insulation mogelijk.

Contacts

Scarlett King
+44 7534252295

Expereo

Scarlett King
+44 7534252295

