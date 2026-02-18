アンダーセン・コンサルティング、ランズダウン・エグゼクティブ・サーチと連携し、エグゼクティブ人材分野のサービス体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ダブリンを拠点とするエグゼクティブ・サーチ、インテリム・マネジメント、取締役・役員クラスの人材紹介に特化した企業であるランズダウン・エグゼクティブ・サーチとの協業契約を通して、人的資本分野のサービス体制を強化します。

2015年設立のランズダウン・エグゼクティブ・サーチは、アイルランド資本の企業であり、Cレベルのエグゼクティブ・サーチ、フラクショナル・エグゼクティブ（非常勤経営幹部）、および役員の紹介・配置サービスを提供しています。パートナー主導のブティック型企業として、全ての顧客業務において上級管理職が深く関与することで知られています。金融サービス、建設、非営利、農業、高等教育、公共部門、TMT（技術・メディア・通信）などの幅広い分野にわたり、リーダー層の複雑な移行や成長戦略において顧客を支援しています。

ランズダウン・エグゼクティブ・サーチのパートナーであるトム・キーン氏は、「優れたリーダーシップは状況に左右されるものであり、それを見極めるには、履歴書の内容以上のものを捉える必要が不可欠です」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、アイルランド市場においてより高いレベルで競争を続けるために必要な規模の拡大と専門知識へのアクセスが得られます。これにより、重要な機会を確実に捉える体制を強化するとともに、当社の顧客が最も重視する、配慮の行き届いた個別対応型のサービスを提供し続けることが可能となります」と語っています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、「日々変化する人材市場において、ランズダウンは教育では得られないもの、すなわち数十年の経験によって培われた洞察力の高さで際立った存在感を示しています」と述べており、「変革をもたらすリーダーを特定し育成するその能力は、顧客に対して将来を見据えた強固なリーダーシップ・チームの構築を支援する当社の体制を強化する存在となります」と話しています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは、世界中のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供する有限責任事業組合です。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。