-

アンダーセン・コンサルティング、ランズダウン・エグゼクティブ・サーチと連携し、エグゼクティブ人材分野のサービス体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ダブリンを拠点とするエグゼクティブ・サーチ、インテリム・マネジメント、取締役・役員クラスの人材紹介に特化した企業であるランズダウン・エグゼクティブ・サーチとの協業契約を通して、人的資本分野のサービス体制を強化します。

2015年設立のランズダウン・エグゼクティブ・サーチは、アイルランド資本の企業であり、Cレベルのエグゼクティブ・サーチ、フラクショナル・エグゼクティブ（非常勤経営幹部）、および役員の紹介・配置サービスを提供しています。パートナー主導のブティック型企業として、全ての顧客業務において上級管理職が深く関与することで知られています。金融サービス、建設、非営利、農業、高等教育、公共部門、TMT（技術・メディア・通信）などの幅広い分野にわたり、リーダー層の複雑な移行や成長戦略において顧客を支援しています。

ランズダウン・エグゼクティブ・サーチのパートナーであるトム・キーン氏は、「優れたリーダーシップは状況に左右されるものであり、それを見極めるには、履歴書の内容以上のものを捉える必要が不可欠です」と述べており、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、アイルランド市場においてより高いレベルで競争を続けるために必要な規模の拡大と専門知識へのアクセスが得られます。これにより、重要な機会を確実に捉える体制を強化するとともに、当社の顧客が最も重視する、配慮の行き届いた個別対応型のサービスを提供し続けることが可能となります」と語っています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは、「日々変化する人材市場において、ランズダウンは教育では得られないもの、すなわち数十年の経験によって培われた洞察力の高さで際立った存在感を示しています」と述べており、「変革をもたらすリーダーを特定し育成するその能力は、顧客に対して将来を見据えた強固なリーダーシップ・チームの構築を支援する当社の体制を強化する存在となります」と話しています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは、世界中のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供する有限責任事業組合です。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、ケズバーを追加し北米での基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、カナダを拠点とするケズバーを提携ファームに追加し、ビジネストランスメーションおよびサイバーセキュリティの提供を強化します。 1996年に設立されたケズバーは、マネージドITサービス、インフラサポート、サイバーセキュリティ、クラウドサービス、カスタムソフトウェア開発、ビジネスインテリジェンスおよびAIサービス、ビジネスプロセス自動化など、包括的なITソリューションの提供を専門としています。同社は、生産性の向上、テクノロジー環境のモダナイズ、データ駆動型ソリューションの活用を通じて組織が戦略目標を達成できるように支援しています。 ケズバーのCEOであるアラン・ケズバーは、「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の包括的なソフトウェアおよびITサービスを、より広範なコンサルティングの枠組みで提供できるようになります。当社のテクニカルな専門知識とアンダーセン・コンサルティングの包括的なコンサルティング能力を統合することで、クライアントに対し、業務改善を促進して持続的な...

アンダーセン・コンサルティング、ライトハウス・コンサルタンツと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、法務会計および財務調査を専門とするロンドン拠点のコンサルティング会社であるライトハウス・コンサルタンツと協業契約を締結しました。 ライトハウス・コンサルタンツは、マネージング・ディレクターのキングスリー・バイ氏によって設立され、不正・金融犯罪の調査、贈収賄および汚職に関する調査、訴訟および保険金請求の分析、財務分析、リスク評価、内部監査およびコンプライアンス・レビュー、ならびにサステナビリティ監査などのサービスを提供しています。同社には、経験豊富な公認管理会計士で構成されるチームが在籍しており、法律事務所、富裕層個人、企業、慈善団体と連携しながら、複雑な紛争の解決、リスクの軽減、財務および業務プロセスにおける透明性の向上を支援しています。 キングスリー・バイ氏は次のように述べています。「当社の法務会計および調査の専門知識をアンダーセンのグローバル・プラットフォームと統合することで、リスク予防から複雑な紛争解決に至るまで、顧客のニーズに対応する、より包括的なサービス群を提供...

アンダーセン・コンサルティング、アルファ・グループと提携契約を締結

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、サイバーセキュリティ分野のサービス提供を強化するため、提携先であるアルファ・グループと協業を開始した。アルファ・グループは、組織の業務保護と最適化を支援する分野で30年近い実績を持つ主要テクノロジー企業である。 アルファ・グループは1996年に設立され、本社をローマに置く。サイバーセキュリティ、不正検知・防止、インシデント対応、脆弱性管理における先進的なソリューションに加え、厳選されたビジネスプロセス管理サービスを提供している。同社の独自技術「N.O.V.A.」は、アルファ・グループの革新技術をサードパーティシステムと統合するエンドツーエンドのマネージドサービスであり、デジタルインフラの保護、リスク軽減、業務効率の向上を実現する。同社は金融・保険、防衛・航空宇宙、通信、製造、エネルギー、製薬など、幅広い業界の顧客にサービスを提供しています。 アルファ・グループのダリオ・ラウリチェッラ最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「アンダーセン・コンサルティングとの...
Back to Newsroom