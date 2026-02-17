Reserhub alcanza una tasa de aprobación del 93 % y optimiza la experiencia del cliente junto a Riskified

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Reserhub, la plataforma inteligente que centraliza, optimiza e impulsa las ventas directas y el e-commerce para empresas líderes de transporte en autobús y terrestre en América Latina, eligió a Riskified (NYSE:RSKD) como su socio estratégico para la prevención de fraude en e-commerce y la gestión inteligente de riesgos.

La plataforma de prevención de fraude y gestión inteligente de riesgos impulsada por IA de Riskified se vale de modelos avanzados de aprendizaje automático entrenados a partir de miles de millones de transacciones de e-commerce para distinguir en tiempo real entre compradores legítimos y estafadores. Su conjunto de soluciones integrales incluye la detección de fraude en el checkout, garantías contra contracargos, protección frente al abuso de políticas, prevención frente a los ataques de apropiación de cuentas y resolución automatizada de disputas, lo que permite a los comercios aumentar las tasas de aprobación, reducir la carga operativa y proteger sus ingresos a lo largo de todo el recorrido del cliente.

Riskified suma una sólida trayectoria en el sector a esta iniciativa, junto con una red de comercios que reúne a referentes del e-commerce como Avianca, RedBus y Bilheteria Digital. La alianza con Reserhub se sustenta en esta trayectoria y pone de manifiesto el creciente interés de Riskified en el mercado latinoamericano de comercio electrónico y su compromiso de apoyar a las marcas ante la complejidad de los sistemas de pago regionales.

Al operar en México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina, Reserhub creía necesario fortalecer sus operaciones en un entorno de alto riesgo sin comprometer la experiencia del usuario. En el sector de viajes, donde los clientes esperan confirmaciones de reserva inmediatas, los sistemas antifraude basados en reglas suelen entorpecer la experiencia de compra y limitar el crecimiento. En picos de demanda, durante las vacaciones de verano y las fiestas de diciembre, las tasas de contracargos llegaban a acercarse al 1 % de las ventas totales, lo que obligaba al equipo a aplicar reglas más estrictas durante esos períodos. Si bien este enfoque defensivo resultaba eficaz para reducir el fraude, generaba niveles elevados de rechazos erróneos, bloqueando a viajeros legítimos y consumiendo recursos operativos valiosos.

Para respaldar su estrategia de expansión regional, Reserhub necesitaba una solución capaz de acompañar su crecimiento desde el primer momento. Al integrar la plataforma impulsada por IA de Riskified, la empresa reemplazó sus controles antifraude basados en reglas por un modelo totalmente automatizado y guiado por inteligencia artificial. Esta transición permitió que se aprobaran transacciones en tiempo real, aportando la confianza necesaria para ingresar a nuevos mercados —como Brasil— sin exponerse a pérdidas financieras.

“Buscábamos una solución que utilizara inteligencia artificial para operar a gran velocidad y en tiempo real”, señaló Sergio Rodríguez, gerente de Pagos y Fraude en Reserhub. “Desde que adoptamos su tecnología, nuestra tasa de aceptación aumentó al 93 %. Riskified nos brindó la confianza necesaria para expandirnos a nuevos mercados, como Brasil, sabiendo que nuestros contracargos estaban cubiertos. Ya no destinamos recursos operativos a crear y ajustar reglas antifraude; hoy podemos enfocarnos completamente en optimizar la conversión”.

Desde la implementación de la solución, Reserhub mejoró su eficiencia operativa de inmediato. La plataforma de Riskified, basada en modelos propietarios de aprendizaje automático, automatiza el proceso de toma de decisiones, reduciendo significativamente la carga de trabajo de los equipos y garantizando una experiencia sin complicaciones para los viajeros.

“Nos enorgullece colaborar con Reserhub en la adopción de la solución antifraude impulsada por IA de Riskified”, afirmó Breno Gabínio, director sénior de Ventas para LATAM en Riskified. “América Latina es una región dinámica y en constante evolución, y esta alianza evidencia cómo los comercios pueden sortear las complejidades locales para expandirse. Al asumir la gestión del fraude, permitimos que Reserhub fortalezca las ventas digitales directas de las empresas de transporte terrestre y se concentre en lo que mejor sabe hacer: conectar a los viajeros con sus destinos”.

Acerca de Reserhub

Reserhub es un ecosistema de tecnología e inteligencia de datos que impulsa las ventas directas y la rentabilidad de la industria de transporte terrestre de pasajeros en América Latina. Su conjunto de soluciones —Reserhub Commerce, Reserhub Data y Reserhub Revenue— permite a las empresas optimizar sus canales de venta directa, conectarse con los viajeros y tomar decisiones más estratégicas basadas en datos. Reserhub opera en México, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Para obtener más información, visitá reserhub.com.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ayuda a las empresas a impulsar el crecimiento de sus e-commerce gracias a una gestión estratégica del riesgo. Muchas de las marcas más destacadas a nivel global y empresas que cotizan en bolsa que venden en línea confían en Riskified para protegerse de contracargos, prevenir el fraude y el abuso de políticas, y mejorar la retención de clientes. Desarrollada y gestionada por uno de los equipos más grandes de analistas de riesgo en e-commerce, científicos de datos e investigadores, su plataforma de inteligencia antifraude impulsada por IA analiza a quienes están detrás de cada interacción para optimizar la toma de decisiones en tiempo real y brindar información valiosa basada en la identidad de usuario. Más información en riskified.com

