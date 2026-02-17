A Reserhub atinge taxa de aprovação de 93% e otimiza a experiência do cliente com a Riskified

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--A Reserhub, plataforma inteligente que centraliza, otimiza e escala vendas diretas e comércio eletrônico para empresas líderes de transporte rodoviário e terrestre na América Latina, selecionou a Riskified (NYSE:RSKD) como sua parceira estratégica para proteção contra fraudes no comércio eletrônico e inteligência de risco.

A plataforma de inteligência de risco e prevenção de fraudes da Riskified, baseada em IA, utiliza modelos avançados de aprendizado de máquina treinados em bilhões de transações de comércio eletrônico para distinguir compradores legítimos de fraudadores em tempo real. O conjunto completo de soluções da Riskified abrange detecção de fraudes no checkout, garantias de chargeback, proteção contra abuso de políticas, prevenção de apropriação indevida de contas e resolução automatizada de disputas, permitindo que os lojistas aumentem as taxas de aprovação, reduzam a carga operacional e protejam a receita em toda a jornada do cliente.

A Riskified traz para a colaboração uma significativa expertise no setor, com uma rede de lojistas que inclui marcas líderes de e-commerce como Avianca, RedBus e Bilheteria Digital. A parceria com a Reserhub se baseia nessa sólida fundação e reflete o crescente impulso da Riskified no mercado de e-commerce da América Latina, apoiando as marcas em sua jornada pelos complexos cenários de pagamento regionais.

Operando no México, Colômbia, Brasil, Peru, Chile e Argentina, a Reserhub precisava expandir suas operações em um ambiente de alto risco sem comprometer a experiência do usuário. No setor de viagens, onde os clientes esperam confirmação instantânea de reservas, sistemas antifraude baseados em regras prejudicam a experiência de compra e o crescimento. Durante períodos de pico de viagens, como férias de verão e feriados de dezembro, as taxas de chargeback chegavam a quase 1% do total de vendas, obrigando a equipe a implementar regras antifraude mais rigorosas durante esses períodos de alta demanda. Essa abordagem defensiva era eficaz para impedir fraudes, mas resultava em altas taxas de recusas indevidas, bloqueando viajantes legítimos e consumindo recursos operacionais valiosos.

Para dar suporte à sua estratégia de expansão regional, a Reserhub precisava de uma solução que pudesse ser escalada instantaneamente. Ao integrar a plataforma de IA da Riskified, a Reserhub substituiu seus controles antifraude baseados em regras por um modelo totalmente automatizado e orientado por IA. Essa transição permitiu que a empresa aprovasse transações em tempo real, proporcionando a confiança necessária para entrar em novos mercados, como o Brasil, sem o receio de perdas financeiras.

“Estávamos buscando uma solução que utilizasse inteligência artificial para realizar transações em alta velocidade — em tempo real”, disse Sergio Rodríguez, gerente de Pagamentos e Fraude da Reserhub. “Desde que adotamos a tecnologia deles, nossa taxa de aceitação aumentou para 93%. A Riskified nos deu a segurança necessária para expandir para novos mercados, como o Brasil, sabendo que nossos estornos estavam cobertos. Não gastamos mais tempo operacional criando e ajustando regras antifraude; em vez disso, nos concentramos inteiramente em melhorar a conversão.”

Desde a implementação da solução, a Reserhub melhorou imediatamente a eficiência operacional. A plataforma da Riskified, impulsionada por modelos proprietários de aprendizado de máquina, agora automatiza o processo de tomada de decisão, reduzindo significativamente a carga de trabalho das equipes da Reserhub e garantindo uma experiência perfeita para os viajantes.

“Temos orgulho de sermos parceiros da Reserhub na adoção da solução de IA da Riskified para gerenciamento de fraudes”, disse Breno Gabínio, diretor sênior de Vendas para a América Latina da Riskified. “A América Latina é uma região dinâmica e em rápida evolução, e esta parceria demonstra como os comerciantes podem superar as complexidades locais para impulsionar o crescimento dos negócios. Ao assumir a responsabilidade por fraudes, permitimos que a Reserhub fortaleça as vendas digitais diretas das empresas de transporte terrestre e lhes permita se concentrar no que fazem de melhor: conectar viajantes aos seus destinos.”

Sobre a Reserhub

A Reserhub é um ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que impulsiona as vendas diretas e a lucratividade do setor de transporte terrestre de passageiros em toda a América Latina. Por meio de seu conjunto de soluções — Reserhub Commerce, Reserhub Data e Reserhub Revenue — permite que as empresas de transporte otimizem seus canais de vendas diretas, se conectem com os viajantes e tomem decisões mais estratégicas e baseadas em dados. A Reserhub opera no México, Colômbia, Brasil, Peru, Chile e Argentina. Para mais informações, acesse reserhub.com.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsionar o crescimento do e-commerce, superando os riscos. Muitas das maiores marcas e empresas de capital aberto do mundo que vendem online confiam na Riskified para obter proteção garantida contra estornos, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco, cientistas de dados e pesquisadores de e-commerce, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, baseada em IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.