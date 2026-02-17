Esri e Pix4D lançam fluxo de trabalho de mapeamento terrestre em tempo real

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder global em tecnologia de sistema de informações geográficas (GIS) lançou um fluxo de trabalho de mapeamento terrestre em parceria com a Pix4D. Com sede na Suíça, a Pix4D é uma empresa de software de fotogrametria especializada em captura móvel da realidade e digitalização de locais. O fluxo de trabalho combinado permite que equipes de campo capturem e processem dados de ativos e os gerenciem no ArcGIS, a plataforma geoespacial da Esri.

As equipes de campo utilizam o aplicativo PIX4Dcatch com dispositivos de cinemática em tempo real (RTK) para escanear valas e infraestruturas. Os registros georreferenciados de alta precisão gerados agora podem ser publicados no ArcGIS Online, da Esri. As varreduras são transformadas em modelos 3D e nuvens de pontos, visualizáveis como uma Scene Layer. Dados existentes também podem ser visualizados em realidade aumentada para verificação instantânea do “como projetado” (as-designed) versus “como construído” (as-built) antes do fechamento das valas.

“Estamos focados em transformar infraestruturas ocultas em dados funcionais”, disse Andrey Kleymenov, CEO da Pix4D. “Ao conectar o PIX4Dcatch a um dispositivo RTK compatível ao ecossistema da Esri, estamos viabilizando um fluxo de trabalho de escaneamento terrestre que permite às equipes atualizar um geobanco de dados mestre com precisão profissional.”

“Estamos satisfeitos em trabalhar com a Pix4D para oferecer às organizações focadas em infraestrutura um caminho direto e integrado do campo para um geobanco de dados”, disse Thomas Fair, Diretor da Esri Partner Network. “Essa nova integração com o ArcGIS fornecerá aos usuários documentação de alta fidelidade de ativos subterrâneos.”

Baixe o app PIX4Dcatch e comece a publicar dados 3D no ArcGIS Online hoje mesmo.

