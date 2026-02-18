Lattice bringt gemeinsam mit EXOR International und TrustiPhi ein Cyber Resilience Reference Kit auf den Markt, um die Entwicklung sicherer Geräte zu vereinfachen

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Lösungen mit geringem Stromverbrauch, hat heute ein Cyber-Resilience-Referenzkit vorgestellt, das Industrie- und Edge-Geräteherstellern dabei helfen soll, die Entwicklung sicherer Systeme zu beschleunigen. Das Kit wurde in Zusammenarbeit mit EXOR International und TrustiPhi entwickelt. Das Kit basiert auf dem sicheren Steuerungs-FPGA Lattice MachXO3D™, der industriellen Edge-Plattform von EXOR International und der integrierten Sicherheitsorchestrierungsplattform von TrustiPhi und ermöglicht hardwarebasiertes Vertrauen, sicheres Lebenszyklusmanagement und Konnektivität auf Industriestandard, um die Entwicklung cyberresilienter Systeme zu beschleunigen.

„Sicherheit kann nicht länger eine nachrangige Angelegenheit sein, insbesondere im industriellen Bereich. Mit dieser Zusammenarbeit bieten wir unseren Kunden eine praktische, integrierte Möglichkeit, die Entwicklung sicherer Systeme zu beschleunigen und neue Anforderungen wie den EU-Cyberresilienz-Akt zu unterstützen“, erklärte Karl Wachswender, Senior Principal System Architect Industrial bei Lattice Semiconductor. „Im Rahmen unseres Early-Access-Programms haben große Industrieunternehmen das Referenzkit in realen Umgebungen evaluiert. Ihr großes Interesse und ihr Feedback haben dazu beigetragen, eine Lösung zu entwickeln, die die Stärken dreier Unternehmen vereint, um vom ersten Start an Vertrauen aufzubauen und dieses während des gesamten Produktlebenszyklus aufrechtzuerhalten.“

Das neue Lattice Cyber Resilience Reference Kit ermöglicht eine sichere Onboarding-Funktion, authentifizierte Kommunikation und kontinuierliche Integritätsüberprüfung, ohne die Komplexität des Designs zu erhöhen. Es bietet:

Hardwarebasierte Sicherheit mit dem Lattice MachXO3D FPGA, einschließlich sicherem Startvorgang, geschützter Geräteidentität und widerstandsfähiger Plattform-Firmware.

Eine produktionsreife IIoT-Umgebung über die uSOM10-Plattform von EXOR International, die eine sichere Einbindung und authentifizierte industrielle Kommunikation mit JMobile und Corvina ermöglicht.

Zentrale Konfiguration von Sicherheitsfunktionen für alle Geräteflotten mit TrustiPhi ProtoPilot, einschließlich Verwaltung von kryptografischen Schlüsseln und Zertifikaten sowie verifizierten sicheren Update-Workflows, die den neuesten Cybersicherheitsstandards entsprechen.

Ein einheitlicher Plug-and-Play-Workflow, mit dem Entwickler die End-to-End-Cyber-Resilienz bewerten können, ohne Tools verschiedener Anbieter miteinander verbinden zu müssen.

Ein schnellerer Weg zu einem sicheren Systemdesign, der Teams dabei unterstützt, praktische Maßnahmen zur Risikominderung, Compliance-Bereitschaft und vertrauenswürdige Gerätewiederherstellung zu erforschen.

„Industriekunden suchen nach schlüsselfertigen Lösungen, um Cyber-Resilienz in ihre Geräte zu integrieren, ohne diese unnötig zu verkomplizieren. Durch die Kombination unserer industriellen Plattformen und Software mit der sicheren FPGA-Technologie von Lattice und dem Lebenszyklusmanagement von TrustiPhi haben wir eine vollständige, praxisnahe Umgebung geschaffen, die eine sichere Einbindung und vertrauenswürdige Kommunikation intuitiv macht“, erklärte Claudio Ambra, CTO von EXOR International.

„Hardwarebasiertes Vertrauen ist die Grundlage für langfristige Gerätesicherheit, jedoch haben viele Hersteller und Systembesitzer Schwierigkeiten mit der operativen Seite der Verwaltung von Schlüsseln, Zertifikaten und sicheren Updates. Unsere Zusammenarbeit mit Lattice und EXOR International vereinfacht diese Erfahrung zu einem einzigen, einheitlichen Kit, das Hindernisse bei der Einführung beseitigt und Kunden dabei unterstützt, praktische Erfahrungen mit bewährten Sicherheitstechniken zu sammeln“, erklärte Ari Singer, CTO von TrustiPhi.

Das Lattice Cyber Resilience Reference Kit ist über die Lattice-Website oder autorisierte Vertriebspartner erhältlich.

Unterstützende Ressourcen

Für weitere Informationen über das Lattice Cyber Resilience Reference Kit sehen Sie sich bitte das Demovideo an oder lesen Sie den Blogbeitrag von EXOR International.

Weitere Informationen zu den robusten Sicherheitslösungen von Lattice finden Sie unter Lattice FPGA Security Solutions.

Weitere Informationen über die industrielle Edge-Plattform von EXOR International erhalten Sie auf den folgenden Seiten der Website des Unternehmens: X Platform, Corvina oder JMobile Suite.

Für weitere Informationen über die Sicherheitsorchestrierungsplattform ProtoPilot von TrustiPhi besuchen Sie bitte die Seite TrustiPhi ProtoPilot auf deren Website.

