CTC Global lanza el sistema GridVista y establece una alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry para transformar la inteligencia de redes eléctricas

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, desarrollador y fabricante de conductores avanzados de alta capacidad líder a nivel mundial, anunció el lanzamiento del sistema GridVista. El sistema GridVista ofrece datos de alta resolución en tiempo real a empresas de servicios públicos para optimizar la capacidad de la red, evitar apagones, reducir el riesgo de incendios forestales y reducir los costes operativos.

Junto con el lanzamiento del sistema GridVista, CTC además anuncia una profundización de su alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry, el proyecto espacial para redes eléctricas de Alphabet.

