-

CTC Global lanza el sistema GridVista y establece una alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry para transformar la inteligencia de redes eléctricas

La nueva tecnología redefine la inteligencia de líneas de transmisión y ofrece datos continuos de alta resolución en la extensión completa de la línea de transmisión

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, desarrollador y fabricante de conductores avanzados de alta capacidad líder a nivel mundial, anunció el lanzamiento del sistema GridVista. El sistema GridVista ofrece datos de alta resolución en tiempo real a empresas de servicios públicos para optimizar la capacidad de la red, evitar apagones, reducir el riesgo de incendios forestales y reducir los costes operativos.

Junto con el lanzamiento del sistema GridVista, CTC además anuncia una profundización de su alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry, el proyecto espacial para redes eléctricas de Alphabet.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CTC Global
Anne McDowell
+1 (949) 428-8500
amcdowell@ctcglobal.com

Industry:

CTC Global

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)

Contacts

CTC Global
Anne McDowell
+1 (949) 428-8500
amcdowell@ctcglobal.com

More News From CTC Global

Resumen: Google y CTC Global anuncian una iniciativa para ampliar la red eléctrica y la capacidad de transmisión en EE. UU., así como la cadena de suministro nacional mediante conductores avanzados

IRVINE Y MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, Google anunció que comenzará a colaborar con CTC Global Corporation (CTC Global) para acelerar la implementación de tecnología de transmisión de última generación en la red eléctrica de los Estados Unidos. En conjunto, Google y CTC Global impulsarán la adopción a gran escala de los conductores de avanzada y de alta capacidad fabricados en EE. UU. por CTC Global. Se ha comprobado que la tecnología de estos conductores mejora...

CTC Global inaugura la nueva planta de fabricación de núcleos ACCC® en Sudamérica

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--Hoy, CTC Global Corporation anunció la finalización y puesta en marcha de su cuarta planta de prueba y fabricación de núcleos de fibra compuesta. La nueva planta, CTC Global S.A. (CSA), está ubicada en Asunción, Paraguay, y ya está prestando servicios a clientes en Sudamérica. La planta de CSA es una planta de prueba y fabricación de núcleos ACCC® totalmente calificada y se une a las instalaciones en California, Indonesia y China para permitir que CTC Global...

CTC Global presenta el sistema ACCC InfoCore™ y la primera implementación comercial

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--En otro avance importante de la tecnología de conductores, CTC Global ha lanzado el sistema ACCC InfoCore™. Este sistema proporciona una garantía rápida y precisa de que el conductor ACCC® se ha instalado correctamente. El sistema ACCC InfoCore™ reduce el riesgo de instalación de conductores en el mundo real que experimentan empresas de servicios públicos, contratistas e instaladores de líneas de todo el mundo. Estos profesionales dedicados saben que incluso...
Back to Newsroom