CTC Global lanza el sistema GridVista y establece una alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry para transformar la inteligencia de redes eléctricas
CTC Global lanza el sistema GridVista y establece una alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry para transformar la inteligencia de redes eléctricas
La nueva tecnología redefine la inteligencia de líneas de transmisión y ofrece datos continuos de alta resolución en la extensión completa de la línea de transmisión
IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, desarrollador y fabricante de conductores avanzados de alta capacidad líder a nivel mundial, anunció el lanzamiento del sistema GridVista. El sistema GridVista ofrece datos de alta resolución en tiempo real a empresas de servicios públicos para optimizar la capacidad de la red, evitar apagones, reducir el riesgo de incendios forestales y reducir los costes operativos.
Junto con el lanzamiento del sistema GridVista, CTC además anuncia una profundización de su alianza estratégica con Google Cloud y Tapestry, el proyecto espacial para redes eléctricas de Alphabet.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
CTC Global
Anne McDowell
+1 (949) 428-8500
amcdowell@ctcglobal.com