Andersen Consulting amplía las capacidades del talento ejecutivo con Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su práctica de capital humano mediante un acuerdo de colaboración celebrado con Lansdowne Executive Search, empresa con sede en Dublín que se especializa en la búsqueda de ejecutivos, la gestión interina y los nombramientos para directorios.

"Fundada en 2015, Lansdowne Executive Search es una empresa irlandesa que ofrece servicios de búsqueda de ejecutivos de alto nivel, ejecutivos a tiempo parcial y colocación en directorios. Como bufete dirigido por socios, Lansdowne es conocido por la gran participación de sus altos directivos en todos los proyectos de sus clientes. Lansdowne ayuda a sus clientes a atravesar complejas transiciones de liderazgo y estrategias de crecimiento en una amplia serie de sectores, como servicios financieros, construcción, organizaciones sin fines de lucro, agricultura, educación superior, sector público y tecnologías de la información y la comunicación.

“Un buen liderazgo depende del contexto, y para ejercerlo de manera correcta se debe comprender mucho más que un simple currículum”, manifestó Tom Keane, socio de Lansdowne Executive Search. “Colaborar con Andersen Consulting nos brinda la escala y el acceso a la experiencia que necesitamos para continuar compitiendo en un nivel superior en el mercado irlandés. Estamos mejor posicionados para aprovechar las oportunidades importantes, mientras seguimos ofreciendo el servicio personalizado y atento que más valoran nuestros clientes”.

“En un mercado de talentos en constante evolución, Lansdowne se destaca por lo que no se puede enseñar: el discernimiento obtenido fruto de décadas de experiencia”, dijo Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Su capacidad para identificar y formar líderes transformadores los convierte en un valioso complemento a la hora de ayudar a nuestros clientes a crear equipos de líderes resilientes y preparados para el futuro”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, que brinda servicios de primer nivel en las áreas de consultoría, impositiva, legal, de valuación, de movilidad global y de asesoría mediante una plataforma global con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 oficinas a través de su empresas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que provee soluciones de consultoría a través de sus empresas miembro y colaboradoras a nivel mundial.

