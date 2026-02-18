Lattice lanceert samen met EXOR International en TrustiPhi een Cyber Resilience Reference Kit om de ontwikkeling van veilige apparaten te vereenvoudigen

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leider op gebied van laagvermogen programmeerbare systemen, kondigde vandaag een Cyber Resilience Reference Kit aan, ontwikkeld in samenwerking met EXOR International en TrustiPhi. Het doel is om fabrikanten van industriële en edge-apparaten te helpen bij het versnellen van het ontwerp van veilige systemen. De kit is gebaseerd op de Lattice MachXO3D™ beveiligde controle-FPGA, het industriële edge-platform van EXOR International en het geïntegreerde beveiligingsorkestratieplatform van TrustiPhi. De hardware-gebaseerde betrouwbaarheid, het veilige levenscyclusbeheer en de industriële connectiviteit van de kit zullen het ontwerp van cyberbestendige systemen in de versnelling zetten.

Beveiliging kan niet langer een bijzaak zijn, vooral niet in de industriële sector. Met deze samenwerking bieden we klanten een praktische, geïntegreerde manier om de ontwikkeling van veilige systemen te versnellen en te voldoen aan nieuwe vereisten, zoals de Europese wet inzake cyberweerbarheid”, aldus Karl Wachswender, Senior Principal System Architect Industrial bij Lattice Semiconductor. “Via ons early access-programma hebben grote industriële bedrijven de referentiekit in praktijkomgevingen geëvalueerd. Hun grote interesse en feedback hebben bijgedragen aan het vormgeven van een oplossing die de sterke punten van drie bedrijven samenbrengt om vanaf de allereerste opstart vertrouwen te wekken en dit gedurende de hele levenscyclus van het product te behouden.”

De nieuwe Lattice Cyber Resilience Reference Kit biedt veilige onboarding, geauthenticeerde communicatie en continue integriteitsvalidatie zonder het ontwerp complexer te maken. Het heeft de onderstaande kenmerken:

In hardware verankerd vertrouwen met de Lattice MachXO3D FPGA, inclusief veilige opstart, beschermde apparaatidentiteit en veerkrachtige platformfirmware.

Een productieklare IIoT-omgeving via het uSOM10-platform van EXOR International, die veilige onboarding en geauthenticeerde industriële communicatie mogelijk maakt met behulp van JMobile en Corvina.

Gecentraliseerde configuratie van beveiligingsfuncties voor alle apparaten met TrustiPhi ProtoPilot, inclusief het beheer van cryptografische sleutels en certificaten en geverifieerde, veilige updateworkflows die voldoen aan de nieuwste cyberbeveiligingsnormen.

Een uniforme, plug-and-play workflow waarmee ontwikkelaars de cyberweerbaarheid van begin tot eind kunnen evalueren zonder tools van verschillende leveranciers aan elkaar te moeten koppelen.

Een snellere weg naar een veilig systeemontwerp, waarmee teams praktische maatregelen voor het beperken van bedreigingen, naleving van regelgeving en betrouwbaar herstel van apparaten kunnen verkennen.

“Industriële klanten zijn op zoek naar kant-en-klare manieren om cyberweerbaarheid in hun apparaten in te bouwen zonder de complexiteit te vergroten. Door onze industriële platforms en software te combineren met de veilige FPGA-technologie van Lattice en het levenscyclusbeheer van TrustiPhi, hebben we een complete, realistische omgeving gecreëerd die veilige onboarding en betrouwbare communicatie intuïtief maakt," zegt Claudio Ambra, CTO van EXOR International.

“Hardware-gebaseerd vertrouwen vormt de basis voor langdurige apparaatbeveiliging, maar veel fabrikanten en systeemeigenaren worstelen met de operationele kant van het beheer van sleutels, certificaten en veilige updates. Onze samenwerking met Lattice en EXOR International stroomlijnt deze ervaring in één samenhangende kit die belemmeringen voor acceptatie wegneemt en klanten helpt praktische ervaring met beproefde beveiligingstechnieken op te doen,” aldus Ari Singer, CTO van TrustiPhi.

De Lattice Cyber Resilience Reference Kit is verkrijgbaar via de website van Lattice of via geautoriseerde distributiepartners.

