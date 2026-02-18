Lattice lanza un kit de referencia de ciberresiliencia junto con EXOR International y TrustiPhi para simplificar la implementación de dispositivos seguros

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), el líder programable de baja energía, anunció hoy un kit de referencia de ciberresiliencia creado para ayudar a que fabricantes de dispositivos de perímetro e industriales aceleren el diseño de sistemas seguros, desarrollado en colaboración con EXOR International y TrustiPhi. Construido sobre la matriz de puertas lógicas programable en campo (FPGA) de control seguro MachXO3D™ de Lattice, la plataforma de perímetro industrial de EXOR International y la plataforma de orquestación de seguridad integrada de TrustiPhi, el kit posibilita confianza originada en el hardware, gestión de ciclo de vida segura y conectividad de nivel industrial para acelerar el diseño de sistemas con ciberresiliencia.

“La seguridad ya no puede ser algo secundario, especialmente en el perímetro industrial. Con esta colaboración, ofrecemos a los clientes una manera práctica e integrada de acelerar la implementación de sistemas seguros y de admitir requisitos emergentes, como la Ley de Ciberresiliencia de la Unión Europea”, señaló Karl Wachswender, arquitecto principal de sistemas industriales de Lattice Semiconductor. “A través de nuestro programa de acceso temprano, las principales empresas industriales evaluaron el kit de referencia en entornos del mundo real. Su marcado interés y sus comentarios ayudaron a dar forma a una solución que combina las fortalezas de tres empresas para generar confianza desde el primer arranque y mantenerla durante todo el ciclo de vida del producto”.

El nuevo kit de referencia de ciberresiliencia de Lattice ofrece onboarding seguro, comunicación autenticada y validación de integridad continua sin añadir complejidad de diseño, con las siguientes características:

Confianza originada en el hardware con la FPGA MachXO3D de Lattice, incluido arranque seguro, identidad de dispositivo protegida y resiliencia de firmware de plataforma.

Un entorno IIoT de nivel industrial a través de la plataforma uSOM10 de EXOR International, que hace posible onboarding seguro y comunicación industrial autenticada con JMobile y Corvina.

Configuración centralizada de funcionalidades de seguridad entre flotas de dispositivos con TrustiPhi ProtoPilot, que ofrece gestión de certificados y claves criptográficas, además de flujos de trabajo de actualización verificados y alineados con estándares de ciberseguridad emergentes.

Un flujo de trabajo unificado y "plug and play" para que los desarrolladores puedan evaluar la ciberresiliencia de extremo a extremo sin tener que combinar herramientas de distintos proveedores.

Una ruta más rápida hacia el diseño de sistemas seguros, para ayudar a que los equipos exploren aspectos de mitigación de amenazas práctica, preparación para el cumplimiento y recuperación de dispositivos de confianza.

“Los clientes industriales buscan soluciones llave en mano para integrar la ciberresiliencia n sus dispositivos sin añadir complejidad. Gracias a la combinación de nuestras plataformas industriales y software con la tecnología de FPGA segura de Lattice y la gestión de ciclo de vida de TrustiPhi, hemos creado un entorno del mundo real completo que posibilita una experiencia intuitiva del onboarding seguro y la comunicación de confianza”, explicó Claudio Ambra, director de tecnología de EXOR International.

“La confianza originada en hardware es la base de la seguridad a largo plazo de los dispositivos, pero muchas fabricantes y propietarios de sistemas tienen problemas con el aspecto operativo de la gestión de claves, certificados y actualizaciones seguras. Nuestra colaboración con Lattice y EXOR International optimiza esta experiencia en un único kit cohesivo que elimina los obstáculos para la adopción y ayuda a que los clientes accedan a experiencia práctica con técnicas de seguridad demostradas”, indicó Ari Singer, director de tecnología de TrustiPhi.

El kit de referencia de ciberresiliencia de Lattice está disponible a través del sitio web de Lattice o de socios de distribución autorizados.

