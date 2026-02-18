Watchmaker Genomics obtient la licence de propriété intellectuelle CRISPR-Cas9 auprès de Caribou Biosciences afin d'augmenter le débit et réduire le coût du séquençage par échantillon

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Watchmaker Genomics, innovateur dans les solutions haute performance pour le séquençage nouvelle génération (NGS), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une licence non exclusive auprès de Caribou Biosciences, Inc., société biopharmaceutique de premier plan spécialisée dans l'édition du génome CRISPR en phase clinique, concernant certaines propriétés intellectuelles fondamentales CRISPR-Cas9 destinées à la préparation de bibliothèques NGS. Alors que les technologies CRISPR-Cas9 sont généralement associées à leur capacité exceptionnelle à repérer et couper en édition génomique, Watchmaker les exploite d'une manière fondamentalement différente : il les utilise comme un outil de liaison stœchiométrique programmable pour s'attaquer à l'une des étapes les plus persistantes et sous-optimisées des workflows NGS : la normalisation de la bibliothèque.

« La normalisation a commencer à bouchonner sans qu'on le remarque à cause de l’augmentation du débit de séquençage », explique Brian Kudlow, directeur scientifique et fondateur de Watchmaker Genomics. « Cette licence nous permet de repenser la normalisation à partir des fondamentaux, en utilisant CRISPR-Cas9 d’une manière orthogonale pour l’édition génomique, mais parfaitement adaptée aux besoins modernes du séquençage. »

Applications de CRISPR-Cas9 au-delà de l'édition

La normalisation traditionnelle repose sur des étapes discrètes de quantification et de dilution qui rallongent le processus, introduisent de la variabilité et se prêtent mal à l'automatisation à haut débit en raison des interventions manuelles nécessaires. Cette nouvelle approche, basée sur la technologie CRISPR-Cas9, utilise des guides spécifiques aux adaptateurs qui vont lier les banques prêtes pour le séquençage de manière contrôlée, permettant ainsi la standardisation des apports à la bibliothèque sans quantification exhaustive.

Ce procédé non destructif préserve l'intégrité et la complexité des bibliothèques, offrant ainsi une grande flexibilité en aval, comme le reséquençage ou la création d'une arborescence du workflow. Compatible avec les adaptateurs existants, il s'intègre facilement aux workflows de pré-séquençage établis, sans recourir à une instrumentation spécialisée ni à une refonte du workflow.

« L’objectif n’est pas seulement d’accélérer la normalisation », a ajouté Brian. « Il s’agit de la rendre plus prévisible et plus compatible avec le séquençage effectué aujourd’hui : à grande échelle, de façon automatisée et sur divers types d’échantillons. »

Implications du séquençage du génome entier sans PCR

Watchmaker adapte en outre cette stratégie fondée sur CRISPR-Cas9 comme étant la composante essentielle d'une solution complète de séquençage du génome entier sans PCR (WGS), conçue pour simplifier les opérations, réduire les besoins en ADN et améliorer l'efficacité du séquençage pour les études de population à grande échelle, le dépistage néonatal et les applications liées aux maladies rares.

Cette licence, associée au brevet récemment obtenu par Watchmaker pour cette approche, confirme la volonté de Watchmaker de développer des technologies qui simplifient et optimisent les workflows de séquençage, en partant de l’échantillon jusqu'aux résultats. À mesure que le séquençage se généralise dans la recherche et les applications translationnelles, ces innovations au niveau des workflows joueront un rôle de plus en plus déterminant pour améliorer l’efficacité, la qualité des données et leur accessibilité en milieu clinique.

À propos de Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics est une entreprise des sciences de la vie spécialisée dans le développement d'outils performants destinés à la recherche génomique et aux applications cliniques. Forte de son expertise en ingénierie des protéines et en séquençage de nouvelle génération, Watchmaker fournit des réactifs et des plateformes de précision garantissant une exactitude, une efficacité et une rentabilité optimales en analyse moléculaire. L'entreprise s'engage à développer des technologies de pointe pour soutenir les innovations dans le dépistage du cancer, l'épigénétique et les applications de biopsie liquide.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.