Westlake Epoxy erweitert Vertriebsbeziehung mit Brenntag auf Indien

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) gab heute bekannt, dass Westlake Epoxy seine langjährige Vertriebsbeziehung mit Brenntag auf Süd- und Westindien ausweiten wird. Die Vereinbarung baut auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit in Europa, Nord- und Südamerika sowie Südostasien auf und erweitert die Reichweite von Westlake Epoxy auf einen der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Beschichtungen, Klebstoffe und Bauprodukte.

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit wird Brenntag das bewährte Portfolio von Westlake Epoxy an Epoxidlösungen für Beschichtungen, Klebstoffe und Bauanwendungen vertreiben, darunter die Produktlinien EPON™, EPIKOTE™, EPIKURE™ und EPI REZ™. Kunden können sich auf eine zuverlässige lokale Versorgung, technischen Service und anwendungsorientierte Unterstützung bei der Rezeptur, die auf regionale Anforderungen zugeschnitten ist, verlassen.

Indiens Beschichtungs-, Klebstoff- und Bausektor verzeichnet ein anhaltendes Wachstum, das durch Investitionen in die Infrastruktur, die Urbanisierung und steigende Leistungserwartungen angetrieben wird. Durch die Kombination der bewährten Epoxidtechnologien von Westlake Epoxy mit der regionalen Präsenz und den technischen Kompetenzen von Brenntag stärkt die Zusammenarbeit die Unterstützung für Kunden, die sich mit sich wandelnden Anforderungen in Bezug auf Leistung, Verarbeitung und Vorschriften auseinandersetzen müssen.

„Durch die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Brenntag auf Indien können wir unsere Kunden in einem wachstumsstarken Markt noch besser unterstützen“, erklärte Brian Powers, Vice President von Westlake Epoxy. „Brenntags fundierte Marktkenntnisse, technisches Know-how und starke Kundenreichweite machen das Unternehmen zu einem starken Partner für den indischen Markt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unseren Kunden einen engeren Service zu bieten und effektiv auf lokale Anwendungs- und Leistungsanforderungen zu reagieren."

„Mit unserer Präsenz in Süd- und Westindien und unseren starken technischen Kompetenzen sind wir gut positioniert, um Kunden mit maßgeschneiderten Epoxidlösungen für Beschichtungen, Klebstoffe und den Bausektor zu unterstützen, während das zuverlässige Portfolio von Westlake Epoxy weiteres Geschäftswachstum fördert“, erklärte Sanjay Karkhanis, Regional President, Material Science Brenntag APAC. „Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Westlake Epoxy auf Indien stärkt unser Angebot im Bereich Materialwissenschaften in einem schnell wachsenden Markt.“

Über Westlake Epoxy

Westlake Epoxy, ein Unternehmen der Westlake Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Epoxidharzen, Härtungsmitteln und Spezialsystemen für Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungen und Verbundwerkstoffe, die sich durch Festigkeit, Langlebigkeit, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit sowie eine höhere Haftfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungen auszeichnen. Das EpoVIVE™-Portfolio an Epoxid-Phenolharzen und Härtungsmitteln spiegelt das Engagement von Westlake Epoxy wider, die Umweltbelastung seiner Produkte zu reduzieren. Westlake Epoxy bedient Branchen wie Beschichtungen, Bauwesen, Klebstoffe, Automobilindustrie, Tiefbau, Verbundwerkstoffe, Elektronik und erneuerbare Energien und unterstützt Kunden weltweit mit fortschrittlichen Materialien und Anwendungskompetenz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Frontpage | Westlakeepoxy oder wenden Sie sich an epoxyservice@westlake.com

Über Westlake

Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir Bausteine für wichtige Lösungen – von Wohnraum und Bauwesen über Verpackungen und Gesundheitswesen bis hin zu Automobil und Konsumgütern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

Über Brenntag

Brenntag ist der weltweit führende Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen und verbindet Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Essen und beschäftigt über 18.100 Mitarbeiter an rund 600 Standorten in mehr als 70 Ländern. Über seine beiden Geschäftsbereiche Brenntag Essentials und Brenntag Specialties bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an Chemikalien und Inhaltsstoffen sowie maßgeschneiderte technische, regulatorische, Lieferketten- und digitale Lösungen an und hat sich einer ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda verschrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.brenntag.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.