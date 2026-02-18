Westlake Epoxy étend son partenariat de distribution avec Brenntag à l’Inde

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE : WLK) a annoncé aujourd’hui que Westlake Epoxy allait étendre son partenariat de distribution de longue date avec Brenntag au sud et à l’ouest de l’Inde. Cet accord s’appuie sur une collaboration fructueuse en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie du Sud-Est, et étend la présence de Westlake Epoxy à l’un des marchés des revêtements, adhésifs et matériaux de construction les plus dynamiques au monde.

Dans le cadre de cette collaboration élargie, Brenntag distribuera la gamme éprouvée de solutions époxy de Westlake Epoxy pour les applications de revêtements, d’adhésifs et de construction, notamment les gammes de produits EPON™, EPIKOTE™, EPIKURE™ et EPI-REZ™. Les clients devraient bénéficier d’un approvisionnement local fiable, d’un service technique et d’une assistance à la formulation axée sur les applications et adaptée aux exigences régionales.

Les secteurs indiens des revêtements, des adhésifs et de la construction continuent de croître, sous l’impulsion des investissements dans les infrastructures, de l’urbanisation et des attentes croissantes en matière de performances. En combinant les technologies éprouvées de Westlake Epoxy avec la présence régionale et les capacités techniques de Brenntag, cette collaboration renforce le soutien apporté aux clients qui doivent répondre à des besoins en constante évolution en matière de performances, de traitement et de réglementation.

« L’extension de notre collaboration avec Brenntag à l’Inde nous permet d’accompagner plus étroitement nos clients sur un marché en forte croissance », déclare Brian Powers, vice-président de Westlake Epoxy. « La connaissance approfondie du marché, l’expertise technique et la forte présence auprès des clients de Brenntag en font un partenaire solide pour le marché indien. Cette collaboration nous permet de servir nos clients de manière plus étroite et de répondre efficacement aux exigences locales en matière d’application et de performances. »

« Grâce à notre présence dans le sud et l’ouest de l’Inde et à nos solides capacités techniques, nous sommes bien placés pour aider nos clients avec des solutions époxy sur mesure pour les revêtements, les adhésifs et la construction, tandis que le portefeuille fiable de Westlake Epoxy soutient la croissance de nos activités », déclare Sanjay Karkhanis, président régional de Material Science Brenntag APAC. « L’extension de notre collaboration avec Westlake Epoxy en Inde renforce notre offre Material Science sur un marché en pleine croissance. »

À propos de Westlake Epoxy

Westlake Epoxy, une société Westlake, est un leader mondial dans le domaine des résines époxy, des agents de durcissement et des systèmes spécialisés pour les matériaux, revêtements et composites haute performance, offrant résistance, durabilité, résistance aux produits chimiques et à la corrosion, ainsi que des performances d’adhérence accrues dans les applications exigeantes. La gamme EpoVIVE™ de résines époxy phénoliques et d’agents de durcissement reflète l’engagement de Westlake Epoxy à réduire l’impact environnemental de ses produits. Au service d’industries telles que les revêtements, la construction, les adhésifs, l’automobile, le génie civil, les composites, l’électronique et les énergies renouvelables, Westlake Epoxy soutient ses clients dans le monde entier grâce à ses matériaux avancés et son expertise en matière d’applications. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Frontpage | Westlakeepoxy ou contactez epoxyservice@westlake.com

À propos de Westlake

Westlake Corporation (NYSE : WLK) est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants destinés à améliorer la vie quotidienne. Son siége social est situé à Houston et ses activités couvrent l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. La société fournit des composants essentiels pour des solutions vitales, dans des domaines tels que le logement et la construction, l'emballage et les soins de santé, l'automobile et les produits de consommation. Pour plus d'informations, consultez le site web de la société à l'adresse suivante : www.westlake.com.

À propos de Brenntag

Brenntag est le leader mondial de la distribution de produits chimiques et d’ingrédients, mettant en relation des clients et des fournisseurs du monde entier. Basée à Essen, en Allemagne, elle compte plus de 18 100 employés répartis sur environ 600 sites dans plus de 70 pays. Grâce à ses deux divisions, Brenntag Essentials et Brenntag Specialties, la société propose un large portefeuille de produits chimiques et d’ingrédients, ainsi que des solutions techniques, réglementaires, logistiques et numériques sur mesure, et s’est également engagée dans un programme ambitieux en matière de développement durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.brenntag.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.