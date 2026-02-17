Kingspan Insulation choisit Expereo pour unifier sa connectivité et accélérer sa croissance sur 90 sites à travers le monde

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Expereo, le premier fournisseur mondial de services de réseau en tant que service (NaaS) qui connecte les personnes, les lieux et les objets partout dans le monde, annonce que Kingspan Insulation, le fabricant mondial de produits et de systèmes d’isolation haut de gamme et haute performance, a choisi Expereo pour fournir une solution de connectivité entièrement gérée pour l’ensemble de ses opérations mondiales. La solution d’Expereo permet à Kingspan Insulation de consolider son réseau complexe de FAI disparates en une solution unique, centralisée et entièrement gérée, améliorant ainsi la visibilité, la conformité et l’agilité afin de permettre une croissance rapide et l’évolutivité des opérations de Kingspan Insulation.

Kingspan Insulation gère un environnement WAN complexe avec 90 sites dans le monde entier répartis entre plusieurs fournisseurs, ce qui pose des défis importants en termes d’efficacité de la connectivité, de conformité et de sécurité. Avec l’abandon du MPLS au profit des services SaaS et cloud, le besoin d’une connectivité résiliente, standardisée et agile est devenu critique.

Kingspan Insulation a choisi Expereo comme partenaire pour sa connectivité mondiale. Cela comprend la conception, la mise en œuvre et la gestion de sa solution avec une vue globale unique de tous les services via expereoOne, la plateforme NaaS d’Expereo. La solution d’Expereo est capable de couvrir tous les sites actuels et futurs sous un seul contrat, avec une assistance dans la région, ce qui donne à Kingspan Insulation la flexibilité nécessaire pour s’adapter rapidement lors d’acquisitions ou rationaliser ses services lorsque cela est nécessaire.

Grâce à expereoOne, Kingspan dispose désormais d’une visibilité et d’un contrôle total sur son réseau, de la commande à la facturation, en passant par la gestion des tickets et l’audit. Le portail offre également des informations en temps réel sur les performances et des rapports d’utilisation, aidant Kingspan Insulation à optimiser ses ressources et à maintenir la sécurité.

Expereo gère désormais les services de sous-couche et de superposition de Kingspan Insulation, notamment le SD-WAN, l’accès Internet dédié (DIA) et le haut débit, et envisage la connectivité par satellite en orbite basse (LEO) pour de futurs déploiements rapides sur ses sites de production. La configuration SD-WAN à distance peut être effectuée en moins de 30 minutes, tandis que les options futures telles que le LEO offrent une flexibilité pour les besoins commerciaux urgents sans compromettre les performances.

Cette stratégie unifiée soutient l’engagement de Kingspan Insulation en faveur d’une norme mondiale unique pour tous ses sites. Avec une équipe technique réduite gérant 90 installations dans 28 pays, dont 42 usines, la normalisation est essentielle pour favoriser l’efficacité et l’évolutivité. Expereo harmonise l’intégration de nouveaux sites et garantit une connectivité transparente grâce à un basculement automatique.

Ce partenariat fait suite à l’annonce récente de Kingspan Light, Air + Water, fournisseur mondial de solutions dans les domaines du contrôle de la fumée et de la sécurité incendie, de l’éclairage naturel, de la ventilation et du refroidissement, de la gestion durable de l’eau et du stockage sécurisé, qui a choisi Expereo pour fournir une solution de connectivité entièrement gérée pour ses opérations mondiales.

Ben Elms, directeur général d’Expereo, déclare : « Les entreprises mondiales sont souvent confrontées à des réseaux fragmentés qui ralentissent leur croissance et augmentent les risques. Nos services gérés et notre plateforme expereoOne offrent la visibilité, le contrôle et l’agilité dont Kingspan Insulation a besoin pour soutenir sa croissance et son innovation tout en réduisant la complexité et les risques. Grâce à une source unique d’informations pour tous les sites, services et factures, Kingspan Insulation peut se développer en toute confiance, rester conforme et permettre à son équipe de se concentrer sur l’innovation et l’expansion. »

Liam Waters, directeur des opérations informatiques divisionnaires chez Kingspan Insulation , déclare : « Kingspan Insulation est une organisation mondiale innovante et, grâce à notre nouveau partenariat avec Expereo, nous avons la capacité de nous développer rapidement tout en conservant la visibilité et le contrôle dont nous avons besoin. Le déploiement de normes mondiales est essentiel et, avec un seul fournisseur, une seule plateforme et un seul ensemble de processus, nous pouvons intégrer plus rapidement de nouveaux sites, maintenir la conformité et suivre le rythme de la demande commerciale. »

À propos d’Expereo

Expereo est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de gestion de réseaux en tant que service, connectant les personnes, les lieux et les objets partout dans le monde. Ses solutions incluent l’Internet global, le SD-WAN/SASE et l’Internet amélioré. Avec une portée mondiale étendue, Expereo est le partenaire de confiance de 60 % des entreprises du Fortune 500. Elle prend en charge des sites d’entreprises et de gouvernements dans plus de 190 pays, avec la capacité de se connecter à n’importe quel site dans le monde entier, en travaillant avec plus de 2 300 partenaires pour aider les clients à améliorer leur productivité et à renforcer leurs réseaux et leurs services cloud avec l’agilité, la flexibilité et la valeur de l’Internet, le tout avec des performances réseau optimales.

