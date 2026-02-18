Lattice lance un kit de référence conjoint sur la cyber-résilience avec EXOR International et TrustiPhi visant à simplifier le développement d’appareils sécurisés

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), leader dans le domaine des composants programmables à faible consommation, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un kit de référence sur la cyber-résilience conçu pour aider les fabricants d’appareils industriels et périphériques à accélérer la conception de systèmes sécurisés, développé en collaboration avec EXOR International et TrustiPhi. Basé sur le FPGA de contrôle sécurisé Lattice MachXO3D™, la plateforme industrielle de pointe d’EXOR International et la plateforme d’orchestration de sécurité intégrée de TrustiPhi, ce kit permet une confiance ancrée dans le matériel, une gestion sécurisée du cycle de vie et une connectivité de niveau industriel afin d’accélérer la conception de systèmes cyber-résilients.

« La sécurité ne peut plus être une réflexion après coup, en particulier dans le domaine industriel. Grâce à cette collaboration, nous offrons à nos clients un moyen pratique et intégré d’accélérer le développement de systèmes sécurisés et de répondre aux nouvelles exigences telles que la loi européenne sur la cyber-résilience », déclare Karl Wachswender, architecte système industriel principal chez Lattice Semiconductor. « Grâce à notre programme d’accès anticipé, de grandes entreprises industrielles ont évalué le kit de référence dans des environnements réels. Leur vif intérêt et leurs commentaires ont contribué à façonner une solution qui réunit les atouts des trois entreprises afin d’établir la confiance dès le premier démarrage et de la maintenir tout au long du cycle de vie du produit. »

Le nouveau kit de référence Lattice Cyber Resilience offre une intégration sécurisée, une communication authentifiée et une validation continue de l’intégrité sans ajouter de complexité à la conception, en proposant :

Une confiance ancrée dans le matériel grâce au FPGA Lattice MachXO3D, comprenant un démarrage sécurisé, une identité de périphérique protégée et une résilience du micrologiciel de la plateforme.

Un environnement IIoT de qualité production via la plateforme uSOM10 d’EXOR International, permettant une intégration sécurisée et une communication industrielle authentifiée à l’aide de JMobile et Corvina.

Une configuration centralisée des fonctionnalités de sécurité sur l’ensemble des parcs d’appareils avec TrustiPhi ProtoPilot, offrant une gestion des clés cryptographiques et des certificats, ainsi que des flux de travail de mise à jour sécurisés et vérifiés, conformes aux nouvelles normes de cybersécurité.

Un flux de travail unifié et prêt à l’emploi qui permet aux développeurs d’évaluer la cyber-résilience de bout en bout sans avoir à assembler plusieurs outils de différents fournisseurs.

Une voie plus rapide vers une conception de système sécurisée, aidant les équipes à explorer des solutions pratiques d’atténuation des menaces, de conformité et de récupération fiable des appareils.

« Les clients industriels recherchent des solutions clés en main pour intégrer la cyber-résilience dans leurs appareils sans ajouter de complexité. En combinant nos plateformes industrielles et nos logiciels avec la technologie FPGA sécurisée de Lattice et la gestion du cycle de vie de TrustiPhi, nous avons créé un environnement complet et réaliste qui rend l’intégration sécurisée et la communication fiable intuitives », déclare Claudio Ambra, directeur technique d’EXOR International.

« La confiance ancrée dans le matériel est le fondement de la sécurité à long terme des appareils, mais de nombreux fabricants et propriétaires de systèmes ont du mal à gérer les clés, les certificats et les mises à jour sécurisées sur le plan opérationnel. Notre collaboration avec Lattice et EXOR International rationalise cette expérience en un kit unique et cohérent qui élimine les obstacles à l’adoption et aide les clients à acquérir une expérience pratique des techniques de sécurité éprouvées », déclare Ari Singer, directeur technique de TrustiPhi.

Le kit de référence Lattice Cyber Resilience est disponible sur le site Web de Lattice ou auprès des partenaires de distribution agréés.

Ressources supplémentaires

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour de plus amples renseignements à propos de Lattice, veuillez visiter www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat et Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) et les désignations de produits spécifiques sont des marques déposées ou des marques commerciales de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas un partenariat légal entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : les autres noms de produits mentionnés dans cette publication sont uniquement utilisés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs titulaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.