Westlake Epoxy amplía su relación de distribución con Brenntag y llega a India

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) anunció hoy que Westlake Epoxy ampliará su histórica relación de distribución con Brenntag al sur y el oeste de India. El acuerdo continúa una exitosa colaboración en Europa, América del Norte y América del Sur, y el Sudeste Asiático, para extender el alcance de Westlake Epoxy a uno de los mercados de revestimientos, adhesivos y construcción de crecimiento más rápido a nivel mundial.

En el marco de esta colaboración ampliada, Brenntag distribuirá la cartera de productos establecida de Westlake Epoxy, que incluye soluciones epóxicas para aplicaciones de revestimientos, adhesivos y construcción, entre ellas las líneas de productos EPON™, EPIKOTE™, EPIKURE™ y EPI‑REZ™. Se espera que los clientes aprovechen las ventajas de un suministro local fiable, asistencia técnica y formulación específica para aplicaciones adaptada a los requisitos regionales.

