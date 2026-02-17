-

Esri和Pix4D推出即時地面測繪工作流程

Alliance為PIX4Dcatch使用者帶來資源資料與ArcGIS的無縫整合

  • Pix4D與Esri合作，為專注於基礎設施建設的組織推出全新地面掃描工作流程。
  • Esri和Pix4D工作流程使現場團隊能夠使用PIX4Dcatch應用程式資料擷取精確的3D模型和擴增實境，並將資料直接即時整合至ArcGIS Online。
  • 新增整合功能讓使用者能夠以無縫且精確的方式記錄地下資源。
  • 工作流程為專案生命週期提供高保真、地理參考的檔案記錄與即時驗證，從而提升準確性。
  • 探索PIX4Dcatch應用程式，並將3D資料發布至ArcGIS Online

加利福尼亞州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Esri地理資訊係統（GIS）技術的全球領導者，該公司與瑞士專注於行動實景捕捉和現場數位化的攝影測量軟體公司Pix4D合作推出地面測繪工作流程。此整合的工作流程使現場團隊能夠採集和處理資源資料，並在Esri的地理空間平台ArcGIS中進行管理。

現場團隊使用PIX4Dcatch應用程式和即時動態技術（RTK）裝置掃描溝槽和基礎設施，產生的高精度地理參考紀錄現在可以發布到Esri的ArcGIS Online。掃描結果將轉換為3D模型和點雲，並以場景圖層的形式檢視。現有資料還可以透過擴增實境技術進行視覺化，以便在封閉溝槽之前即時驗證「設計」與「實際建造」的差異。

「我們致力於將隱藏的基礎設施轉化為功能性資料，」Pix4D執行長Andrey Kleymenov表示，「透過將PIX4Dcatch與相容的RTK裝置接入Esri生態系統，我們實現了地面掃描工作流程，使團隊能夠以專業精度更新主地理資料庫。」

「我們很高興能與Pix4D合作，為專注於基礎設施建設的組織提供從現場到地理資料庫的無縫、直接路徑，」Esri合作夥伴網路總監Thomas Fair表示，「此次與ArcGIS的全新整合將為使用者提供地下資源的高保真檔案。」

下載PIX4Dcatch應用程式，並立即開始發布3D資料至ArcGIS Online

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com

© 2026年Esri版權所有。版權所有。Esri、Esri Globe標誌、The Science of Where、ArcGIS、esri.com和@esri.com是Esri在美國、歐盟或某些其他司法管轄區的商標、服務標記或註冊商標。此處提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務標記或註冊商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公共關係

手機：301-693-2643 | 電子郵件：jpruchniewski@esri.com

