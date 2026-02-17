Esri和Pix4D推出即時地面測繪工作流程

加利福尼亞州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Esri是地理資訊係統（GIS）技術的全球領導者，該公司與瑞士專注於行動實景捕捉和現場數位化的攝影測量軟體公司Pix4D合作推出地面測繪工作流程。此整合的工作流程使現場團隊能夠採集和處理資源資料，並在Esri的地理空間平台ArcGIS中進行管理。

現場團隊使用PIX4Dcatch應用程式和即時動態技術（RTK）裝置掃描溝槽和基礎設施，產生的高精度地理參考紀錄現在可以發布到Esri的ArcGIS Online。掃描結果將轉換為3D模型和點雲，並以場景圖層的形式檢視。現有資料還可以透過擴增實境技術進行視覺化，以便在封閉溝槽之前即時驗證「設計」與「實際建造」的差異。

「我們致力於將隱藏的基礎設施轉化為功能性資料，」Pix4D執行長Andrey Kleymenov表示，「透過將PIX4Dcatch與相容的RTK裝置接入Esri生態系統，我們實現了地面掃描工作流程，使團隊能夠以專業精度更新主地理資料庫。」

「我們很高興能與Pix4D合作，為專注於基礎設施建設的組織提供從現場到地理資料庫的無縫、直接路徑，」Esri合作夥伴網路總監Thomas Fair表示，「此次與ArcGIS的全新整合將為使用者提供地下資源的高保真檔案。」

下載PIX4Dcatch應用程式，並立即開始發布3D資料至ArcGIS Online。

