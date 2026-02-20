-

BEYOND Developments正式發表位於拉斯海瑪Marjan海灘的「EVERMORE」總體規劃方案

BEYOND Developments創辦人暨執行主席Mahdi Amjad和Marjan集團執行長Abdulla Al Abdouli說明拉斯海瑪Marjan海灘EVERMORE總體規劃的願景和戰略重要性。（影片來源：AETOSWire）

阿聯拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BEYOND Developments正式揭示旗下首個位於拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）Marjan海灘的開發計劃「EVERMORE」總體規劃方案，擘劃BEYOND 2026年成長藍圖新章，並積極拓展杜拜以外的市場。

EVERMORE座落於與Wynn Al Marjan島隔海相望的黃金地段，涵蓋水岸休閒生活與居住潛力開發區，前瞰無垠海景、後鄰Marjan未來植物園用地。將法式經典優雅與當代建築理念相融，此總體規劃以以水景與綠帶勾勒自然共生的生活空間，呈現建築、旅遊及公共區域的精緻布局。

BEYOND Developments執行長暨創辦人Mahdi Amjad表示：拉斯海瑪邁入全新開發階段，憑藉嚴謹規劃、強勁的全球動能及領導者遠見，成功進入阿聯市場。」

「全新總體規劃『EVERMORE 占地逾700萬平方英尺，開發總值預計超過250億迪拉姆。此專案匯聚壯麗濱海景觀、國際級設計、豪華飯店體驗，以及社區主導的空間規劃。作為發展歷程中的關鍵里程碑，不僅是杜拜以外的首個拓展項目，更開啟我們在拉斯海瑪的新篇章，彰顯對該酋長國的城市建設、旅遊與經濟轉型的承諾。」Amjad補充表示。

Marjan集團執行長Abdulla Al Abdouli表示：「EVERMORE作為Marjan海灘與拉斯海瑪的標誌性成就。作為本公司規模第二大的總體規劃案，該專案融合休閒生活、旅遊及自然風光，推動Marjan海灘發展，並為該酋長國未來奠定基礎。」

我們深感榮幸能與BEYOND攜手推動此劃時代開發案，打造Marjan海灘關鍵地標，並為拉斯海瑪房地產與旅遊發展寫下重要篇章。此總體規劃為海灘發展注入更深層意義，同時提升其在全球休閒生活與投資版圖中的定位。」Al Abdouli補充表示。

本規劃以25萬平方公尺的景觀開放空間為核心，涵蓋中央植物園。EVERMORE全面採行人優先設計，透過綠蔭步道與綠帶節點串聯植物園及3.5公里無障礙海濱，營造優質步行體驗、幸福感及生活質感。此開發區整合住宅、旅遊與零售機能，規劃約100萬平方英尺的旅館及品牌住宅用地，並設有節慶及活動使用的廣場、植物市集、餐飲聚落及綿延海濱步道，構築自給自足的文化休閒區。

其設計汲取法國古典建築精髓，從當代視角重新詮釋比例、對稱及空間秩序。階梯式建築布局充分引入海景和內陸景觀，結合精緻綠地、林蔭步道及人行天橋，確保通行的舒適、私密及便捷。

EVERMORE以跨世代的格局擘劃未來，契合拉斯海瑪《2030願景》，為該酋長國城市發展與經濟藍圖書寫新篇章。

