CTC Global lance le système GridVista et conclut un partenariat stratégique avec Google Cloud et Tapestry pour transformer l’intelligence des réseaux électriques

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, leader mondial dans le développement et la fabrication de conducteurs avancés à haute capacité, a annoncé aujourd’hui le lancement du système GridVista. Le système GridVista fournit aux services publics des données en temps réel et à haute résolution afin d’optimiser la capacité du réseau, de prévenir les pannes, de réduire les risques d’incendie et de diminuer les coûts d’exploitation.

Avec le lancement du système GridVista, CTC annonce également le renforcement de son partenariat stratégique avec Google Cloud et Tapestry, le projet ambitieux d’Alphabet pour le réseau électrique. La connaissance sans précédent des lignes du système GridVista, associée aux outils alimentés par l’IA de Google Cloud et Tapestry, transformera les données des lignes en informations exploitables pour le réseau.

Le système GridVista redéfinit l’intelligence des lignes de transport d’électricité en utilisant des fibres optiques intégrées directement dans le conducteur ACCC de CTC Global. Contrairement aux technologies traditionnelles qui s’appuient sur des capteurs externes pour estimer l’état des lignes, GridVista offre une visibilité directe sur la tension, la température et les vibrations sur toute la longueur d’une ligne. Cela permet aux services publics d’identifier en temps réel les capacités « cachées », de localiser précisément les défauts afin de prévenir les incendies de forêt et de passer d’une maintenance réactive à des solutions prédictives basées sur les données.

« La visibilité en temps réel sur les lignes de transport d’électricité change la donne pour les services publics qui cherchent à améliorer leurs performances, à réduire les risques opérationnels et à diminuer leurs coûts », déclare J.D. Sitton, directeur général de CTC Global. « Cette nouvelle technologie répond aux problèmes critiques des services publics et représente véritablement les capacités de la prochaine génération. L’innovation de CTC et son partenariat avec Google Cloud et Tapestry ouvrent une nouvelle ère dans le domaine de l’intelligence des réseaux. »

Intelligence matérielle haute résolution

Les informations sur les lignes fournies par les fibres optiques intégrées sont partagées en continu avec la plateforme GridVista, où des analyses avancées sont appliquées pour libérer de nouvelles capacités, réduire la congestion et détecter les événements critiques.

En transformant les lignes de transport d’infrastructures statiques en actifs réseau intelligents, le système GridVista réduira l’attente de dix ans et les coûts d’investissement massifs associés à la construction de nouvelles infrastructures, et ces économies pourront être répercutées sur les contribuables.

« Le système GridVista est une avancée technologique majeure », déclare Kevin Corbalis, directeur technique de CTC Global. « Ses informations apporteront une valeur ajoutée à de multiples fonctions au sein du service public (ingénierie, opérations, gestion des actifs, planification) afin de réduire les risques et d’améliorer les performances. »

Des informations basées sur l’IA avec Google Cloud

Le système GridVista fonctionne sur l’infrastructure haute performance de Google Cloud et est complété par une suite avancée de technologies Google Cloud (Vertex AI, entreposage de données BigQuery, analyse d’images Earth Engine et Google Maps, et prévisions environnementales WeatherNext) afin de transformer les données en informations exploitables. Ces informations permettent aux opérateurs d’identifier les capacités cachées et d’optimiser les actifs existants, afin de fournir une énergie abordable et fiable pour répondre à la demande record en matière d’électrification.

« Pour construire des infrastructures à l’échelle requise pour l’avenir, nous n’avons pas seulement besoin d’énergie, nous avons également besoin de la capacité de transmission nécessaire pour la transporter », déclare Raiford Smith, directeur mondial Énergie et électricité chez Google Cloud. « Notre partenariat avec CTC Global vise à tirer le meilleur parti du réseau dont nous disposons déjà. En utilisant l’IA pour évaluer de manière dynamique l’état des lignes, nous pouvons aider les services publics à contourner les années de retard et les coûts d’investissement élevés, et à fournir plus rapidement une énergie abordable et fiable. »

Planification optimisée par l’IA avec Tapestry

Tapestry intégrera les données haute fidélité de GridVista dans son modèle de réseau virtualisé complet. En combinant ces informations opérationnelles avec les outils basés sur l’IA de Tapestry, les opérateurs de réseau et les développeurs de projets peuvent effectuer des simulations sophistiquées des conditions des lignes. Cette précision permet de prendre de meilleures décisions en matière de planification et d’exploitation, ce qui permet aux partenaires de répondre à la croissance de la charge en identifiant et en exploitant le potentiel inutilisé du réseau existant.

« GridVista offre une nouvelle façon de surveiller et de comprendre la dynamique du réseau », déclare Page Crahan, directeur général de Tapestry. « L’intégration de la technologie avancée de CTC Global dans le processus de planification accélérera la mise en service en révélant des moyens efficaces, rapides et abordables d’augmenter la capacité. Il s’agit d’une avancée décisive dans la création d’un réseau plus résilient et plus fiable. »

Pour en savoir plus sur le système GridVista™ ou pour contacter CTC Global, rendez-vous sur www.ctcglobal.com/.

À propos de CTC Global :

CTC Global accélère l’accès à l’énergie en tant que premier fabricant mondial de conducteurs avancés à haute capacité.

Depuis plus de deux décennies, CTC Global aide les communautés à répondre à leurs besoins énergétiques et à gérer les risques associés aux infrastructures de transport d’électricité existantes. Aujourd’hui, plus de 300 services publics et clients industriels dans plus de 65 pays et 30 États américains font confiance à CTC pour déployer rapidement et en toute sécurité des solutions qui ajoutent le plus d’électricité possible au moindre coût d’investissement.

Basée à Irvine, en Californie, CTC Global dispose de plus de la moitié de sa capacité de production aux États-Unis. Ses activités mondiales s’appuient sur cinq sites de production et un vaste réseau de partenaires à travers le monde.

Le conducteur avancé de CTC Global est la solution la plus responsable et la plus innovante pour doubler la capacité et améliorer la fiabilité à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ctcglobal.com/.

