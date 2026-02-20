-

BEYOND Developments presenta il progetto EVERMORE sulla spiaggia di Marjan a Ras Al Khaimah

Mahdi Amjad, Founder and Executive Chairman of BEYOND Developments, and Abdulla Al Abdouli, Group CEO of Marjan, highlight the vision and strategic significance of the EVERMORE masterplan for Marjan Beach in Ras Al Khaimah. (Video: AETOSWire)

Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments ha svelato EVERMORE, la sua prima destinazione completamente pianificata sulla spiaggia di Marjan a Ras Al Khaimah, segnando così l’inizio della strategia di crescita di BEYOND per il 2026, che vede un’audace espansione oltre Dubai.

Situato in una posizione strategica di fronte a Wynn Al Marjan Island, EVERMORE è un quartiere residenziale e ricreativo affacciato sull’acqua, incorniciato dal mare e dal futuro giardino botanico di Marjan. Il masterplan fonde l’eleganza classica francese con l’architettura contemporanea, la natura integrata e la creazione di spazi incentrati sullo stile di vita, dando origine a un ambiente distintivo in cui architettura, ospitalità e spazi pubblici si intrecciano con l’acqua e il verde.

Mahdi Amjad, fondatore e presidente esecutivo di BEYOND Developments, ha dichiarato: «Ras Al Khaimah sta assistendo a una nuova fase di sviluppo, sostenuta da una pianificazione disciplinata, dalla crescente rilevanza globale e dalla visione a lungo termine della sua leadership, il cui sostegno è stato determinante per consentire il nostro ingresso nell’Emirato».

«Il nuovo masterplan, EVERMORE, si estende su oltre 650 mila metri quadrati di superficie lorda con un valore di sviluppo lordo previsto superiore a 25 miliardi di AED. Coniuga una destinazione costiera eccezionale con un design di altissimo livello, l’ospitalità e una comunità attiva nella creazione di spazi pubblici. Si tratta di una tappa fondamentale del nostro percorso, che traccia la nostra prima espansione al di fuori di Dubai e la prima destinazione a Ras Al Khaimah, rispecchiando il nostro impegno a contribuire in modo significativo all’evoluzione urbana, turistica ed economica dell’Emirato», ha aggiunto Amjad.

Abdulla Al Abdouli, Group CEO di Marjan, ha affermato: «EVERMORE rappresenta una pietra miliare rilevante per Marjan Beach e Ras Al Khaimah. Come secondo masterplan più grande del nostro portfolio, stimola l’evoluzione di Marjan Beach come destinazione in cui stile di vita, ospitalità e natura si uniscono per plasmare il futuro dell’Emirato».

«Siamo orgogliosi di collaborare con BEYOND a questo sviluppo trasformativo, che fungerà da punto di riferimento per la spiaggia di Marjan, nonché da importante capitolo nella storia della crescita immobiliare e turistica di Ras Al Khaimah. Questo masterplan aggiunge un nuovo e considerevole tassello all’evoluzione della spiaggia, rafforzandone il posizionamento come destinazione globale per il lifestyle e gli investimenti», ha aggiunto Al Abdouli.

Ancorato a 250.000 metri quadrati di spazi aperti paesaggistici, tra cui un giardino botanico centrale, EVERMORE è concepito come un masterplan interamente pedonale. Passerelle ombreggiate e connessioni verdeggianti collegano il giardino botanico a 3,5 chilometri di spiaggia accessibile, migliorando la percorribilità, il benessere e il vivere incentrato sulle persone. La destinazione integra componenti residenziali, alberghieri e commerciali, compresi 93.000 metri quadrati di strutture ricettive e residenziali di prestigio, oltre a una piazza abidita a festival ed eventi, souk botanici, un villaggio dedicato alla ristorazione e una passeggiata lungomare continua, che insieme formano un quartiere culturale e ricreativo autosufficiente.

Il design trae ispirazione dall’architettura classica francese, reinterpretandone proporzioni, simmetria e ordine spaziale attraverso un’ottica contemporanea. Gli edifici a cascata amplificano la vista sul mare e sul paesaggio, mentre il verde curatissimo, i sentieri ombreggiati e i ponti pedonali garantiscono comfort, privacy e connettività impeccabile.

EVERMORE è progettato per durare per generazioni, promuovendo in modo efficace la Ras Al Khaimah Vision 2030 e l’evoluzione urbana ed economica dell’Emirato.

