Andersen Consulting étoffe ses capacités en matière de recrutement de cadres grâce à Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses activités dans le domaine des ressources humaines grâce à un accord de collaboration avec Lansdowne Executive Search, une société basée à Dublin spécialisée dans le recrutement de cadres, la gestion intérimaire et les nominations au niveau des conseils d'administration.

Fondée en 2015, Lansdowne Executive Search est une société irlandaise qui propose des services de recherche de cadres supérieurs, de cadres à temps partiel et de placement au sein de conseils d'administration. En tant que cabinet boutique dirigé par des associés, Lansdowne est réputé pour l'implication profonde de ses dirigeants dans toutes les missions confiées par ses clients. Lansdowne aide ses clients à naviguer dans des transitions de direction complexes et des stratégies de croissance dans un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, la construction, les organisations à but non lucratif, l'agriculture, l'enseignement supérieur, le secteur public et les TMT.

« Un bon leadership dépend du contexte et, pour le mettre en place, il faut comprendre bien plus qu'un simple CV », a déclaré Tom Keane, associé chez Lansdowne Executive Search. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous apporte l'envergure et l'accès à l'expertise dont nous avons besoin pour continuer à être compétitifs à un niveau supérieur sur le marché irlandais. Nous sommes mieux placés pour saisir les opportunités qui comptent tout en continuant à fournir le service réfléchi et personnalisé que nos clients apprécient le plus. »

« Sur un marché des talents en constante évolution, Lansdowne se distingue par ce qui ne s'apprend pas : un discernement acquis au fil de décennies d'expérience », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Leur capacité à identifier et à former des leaders transformateurs en fait un atout précieux pour aider nos clients à constituer des équipes de direction résilientes et prêtes pour l'avenir. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie, la transformation par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de conseil sur une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs dans le monde entier.

