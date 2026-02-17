-
Esri en Pix4D lanceren realtime workflow voor kartering van het landoppervlak
Esri en Pix4D lanceren realtime workflow voor kartering van het landoppervlak
Share
Alliantie zorgt voor naadloze integratie van activagegevens in ArcGIS voor gebruikers van PIX4Dcatch
- Pix4D werkt samen met Esri en lanceert een nieuwe workflow voor het scannen van landoppervlak voor organisaties die zich richten op infrastructuur.
- Met de workflow van Esri en Pix4D kunnen veldteams nauwkeurige 3D-modellen en augmented reality vastleggen met behulp van gegevens uit de PIX4Dcatch-app, die rechtstreeks en in real time in ArcGIS Online worden geïntegreerd.
- Nieuwe integratie stelt gebruikers in staat om ondergrondse activa met naadloze precisie te documenteren.
- Workflow zorgt voor hoogwaardige, georefereerde documentatie en directe verificatie tijdens de projectcyclus, zodat een hogere nauwkeurigheid wordt bereikt.
- Ontdek de PIX4Dcatch-app en publiceer 3D-gegevens op ArcGIS Online.
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldwijd marktleider op het gebied van geografische informatiesysteem (GIS)-technologie, heeft samen met Pix4D een workflow voor de kartering van het landoppervlak gelanceerd.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Jo Ann Pruchniewski
Public Relations, Esri
Mobiel: 301-693-2643 | E-mail: jpruchniewski@esri.com
More News From Esri
Samenvatting: Esri behaalt ISO-certificering en versterkt haar inzet voor gegevensbeveiliging
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldleider in location intelligence, heeft de ISO/IEC 27001:2022-certificering behaald. Dankzij deze certificering kunnen gebruikers van ESRI's ArcGIS voldoen aan vereisten inzake gegevensopslaglocatie en plaatselijke reglementaire vereisten. De certificering verzekert ook dat Esri’s beveiligingspraktijken in overeenstemming zijn met de vereisten opgelegd door ISO (International Organization for Standardization). De ISO/IEC 27001:2022-certificering ver...
Samenvatting: Esri’s aangepaste kaartenbouwer geïmplementeerd door Shom (de Franse Hydrografische en Oceanografische Dienst) voor de productie van zeekaarten
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldleider op het gebied van locatie-informatie, kondigde vandaag aan dat Shom (de Franse Hydrografische en Oceanografische Dienst) officieel Custom Chart Builder (CCB) heeft geïmplementeerd voor de automatische productie van alle papieren zeekaarten. Na uitgebreide tests en configuratie bevestigde Shom dat door CCB gegenereerde kaarten voldoen aan de strenge veiligheidsnormen die door de Franse marine vereist zijn. Dit is een belangrijke stap voorwaar...
Samenvatting: Esri Introduceert de nieuwste ArcGIS-integraties voor Microsoft Fabric
REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldwijde marktleider op het gebied van locatie-informatie, heeft vandaag aangekondigd dat ArcGIS GeoAnalytics voor Microsoft Fabric nu algemeen beschikbaar is. Een openbare preview is nu ook beschikbaar: ArcGIS Maps voor Microsoft Fabric, een kaartentool waarmee gebruikers eenvoudig context kunnen toevoegen met bedrijfs-, lifestyle-, demografische en milieugegevens om bedrijfsgegevens in Microsoft OneLake te verrijken. "Door deze integratie krijgen...