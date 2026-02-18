-

CTC Global lancia il sistema GridVista e la collaborazione strategica con Google Cloud e Tapestry per trasformare l'intelligenza della rete

La nuova tecnologia ridefinisce l'intelligenza della linea di trasmissione, offrendo dati continui ad alta risoluzione per l'intera lunghezza della linea di trasmissione

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, il più importante sviluppatore e produttore al mondo di conduttori all'avanguardia ad alta capacità, oggi ha annunciato il lancio del GridVista System. Il GridVista System fornisce servizi con dati ad alta risoluzione in tempo reale, per ottimizzare la capacità di rete, prevenire interruzioni di servizio, ridurre il rischio di incendi spontanei e ridurre i costi operativi.

Con il lancio del GridVista System, CTC annuncia anche un approfondimento della sua partnership strategica con Google Cloud e Tapestry, il grande passo avanti di Alphabet per la rete elettrica.

