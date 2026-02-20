BEYOND Developments onthult EVERMORE Masterplan op Marjan Beach in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments onthulde EVERMORE, zijn eerste volledig gemasterplande bestemming op Marjan Beach in Ras Al Khaimah. Hiermee wordt het openingshoofdstuk van de groeistrategie van BEYOND voor 2026 ingeluid en zet het bedrijf een gedurfde stap in zijn expansie buiten Dubai.

EVERMORE is strategisch gelegen tegenover Wynn Al Marjan Island en is een langdurige lifestyle- en residentiële wijk aan het water, omringd door de zee en de toekomstige botanische tuin van Marjan. Het masterplan combineert Franse klassieke elegantie met hedendaagse architectuur, geïntegreerde natuur en lifestylegerichte placemaking, en creëert zo een onderscheidende omgeving waar architectuur, hospitality en openbare ruimten in harmonie samenkomen met water en groen.

Mahdi Amjad, oprichter en Executive Chairman van BEYOND Developments, verklaarde: “Ras Al Khaimah bevindt zich in een nieuwe ontwikkelingsfase, gedragen door gedisciplineerde planning, een groeiende internationale relevantie en de langetermijnvisie van het leiderschap, waarvan de steun van doorslaggevend belang is geweest voor onze toetreding tot het emiraat.”

“Het nieuwe masterplan, EVERMORE, beslaat meer dan 650.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak, met een geraamde totale ontwikkelingswaarde van meer dan 25 miljard VAE-dirham (AED). Het brengt een uitzonderlijke kustbestemming samen met design van wereldklasse, hoogwaardige hospitality en communitygedreven placemaking. Het vormt een bepalende mijlpaal in onze ontwikkeling, het markeert onze eerste uitbreiding buiten Dubai en onze eerste bestemming in Ras Al Khaimah, en weerspiegelt onze inzet om op betekenisvolle wijze bij te dragen aan de stedelijke, toeristische en economische ontwikkeling van het emiraat,” voegde Amjad eraan toe.

Abdulla Al Abdouli, de Group CEO van Marjan, zei: “EVERMORE vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor Marjan Beach en Ras Al Khaimah. Als het op één na grootste masterplan binnen ons portfolio versterkt het de ontwikkeling van Marjan Beach als bestemming waar lifestyle, hospitality en natuur samenkomen om de toekomst van het emiraat vorm te geven.”

“Wij zijn trots om samen te werken met BEYOND aan deze transformatieve ontwikkeling, die zal fungeren als een bepalend ankerpunt voor Marjan Beach en een belangrijk hoofdstuk vormt in het groeiverhaal van Ras Al Khaimah op het gebied van vastgoed en toerisme. Dit masterplan voegt een betekenisvolle nieuwe dimensie toe aan de ontwikkeling van het strand en versterkt de positionering ervan als een wereldwijde lifestyle- en investeringsbestemming,” voegde Al Abdouli eraan toe.

Verankerd door 250.000 m² aan landschappelijk ingerichte openbare ruimten, waaronder een centrale botanische tuin, is EVERMORE ontworpen als een volledig autovrij en voetgangersgericht masterplan. Schaduwrijke wandelpaden en groene verbindingen koppelen de botanische tuin aan 3,5 kilometer toegankelijk strand en versterken zo de beloopbaarheid, het welzijn en een mensgerichte manier van leven. De bestemming integreert componenten op het gebied van wonen, hospitality en retail, waaronder ruim 92.000 vierkante meter aan hospitality- en branded residentiële concepten, aangevuld met een festival- en evenementenplein, botanische soeks, een F&B-dorp en een doorlopende strandpromenade. Samen vormen zij een zelfvoorzienend cultureel en recreatief district.

Het ontwerp put inspiratie uit de Franse klassieke architectuur en herinterpreteert proportie, symmetrie en ruimtelijke ordening vanuit een hedendaags perspectief. Gelaagd ontworpen gebouwen maximaliseren het uitzicht op zee en het landschap, terwijl landschappelijk groen, schaduwrijke paden en voetgangersbruggen zorgen voor comfort, privacy en naadloze verbindingen.

EVERMORE is ontworpen om generaties lang te blijven voortbestaan en op betekenisvolle wijze bij te dragen aan Ras Al Khaimah Vision 2030 en het zich ontwikkelende stedelijke en economische verhaal van het emiraat.

Source: AETOSWire