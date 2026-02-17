Kingspan Insulation wählt Expereo, um die Konnektivität zu vereinheitlichen und das Wachstum an 90 Standorten weltweit zu beschleunigen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Expereo, der weltweit führende Anbieter von Managed Network as a Service (NaaS), der Menschen, Orte und Dinge überall miteinander verbindet, gibt bekannt, dass Kingspan Insulation, der globale Hersteller von hochwertigen und leistungsstarken Dämmprodukten und -systemen, Expereo mit der Bereitstellung einer vollständig verwalteten Konnektivitätslösung für seine weltweiten Aktivitäten beauftragt hat. Die Lösung von Expereo ermöglicht es Kingspan Insulation, sein komplexes Netzwerk aus unterschiedlichen ISPs in einer einzigen, zentralisierten, vollständig verwalteten Lösung zu konsolidieren und so die Transparenz, Compliance und Agilität zu verbessern, um ein schnelles Wachstum und die Skalierbarkeit der Aktivitäten von Kingspan Insulation zu ermöglichen.

Kingspan Insulation verwaltet eine komplexe WAN-Umgebung mit 90 Standorten weltweit und mehreren Anbietern, was erhebliche Herausforderungen in Bezug auf effiziente Konnektivität, Compliance und Sicherheit mit sich bringt. Da das Unternehmen sich von MPLS entfernt und auf SaaS- und Cloud-Dienste umstellt, ist der Bedarf an einer widerstandsfähigen, standardisierten und agilen Konnektivität entscheidend geworden.

Kingspan Insulation hat Expereo als Partner für globale Konnektivität ausgewählt. Dies umfasst die Konzeption, Implementierung und Verwaltung seiner Lösung mit einer einzigen globalen Ansicht aller Dienste über expereoOne, die NaaS-Plattform von Expereo. Die Lösung von Expereo deckt alle aktuellen und potenziellen zukünftigen Standorte in einem Vertrag ab und wird regional unterstützt. Damit verfügt Kingspan Insulation über die nötige Flexibilität, um bei Übernahmen schnell zu skalieren oder bei Bedarf Dienste zu optimieren.

Über expereoOne hat Kingspan nun vollständige Transparenz und Kontrolle über sein Netzwerk – von der Bestellung und Abrechnung bis hin zum Ticketing und Auditing. Das Portal bietet außerdem Echtzeit-Einblicke in die Leistung und Berichte zur Auslastung, wodurch Kingspan Insulation seine Ressourcen optimieren und die Sicherheit aufrechterhalten kann.

Expereo verwaltet nun die Underlay- und Overlay-Dienste von Kingspan Insulation, darunter SD-WAN, Dedicated Internet Access (DIA) und Breitband, wobei eine Low-Earth-Orbit (LEO)-Satellitenverbindung für zukünftige schnelle Bereitstellungen für seine Produktionsstätten in Betracht gezogen wird. Die Remote-SD-WAN-Einrichtung kann in weniger als 30 Minuten abgeschlossen werden, während zukünftige Optionen wie LEO Flexibilität für dringende Geschäftsanforderungen bieten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Diese einheitliche Strategie untermauert das Engagement von Kingspan Insulation für einen einzigen globalen Standard an allen Standorten. Mit einem schlanken technischen Team, das 90 Einrichtungen in 28 Ländern – darunter 42 Fabriken – verwaltet, ist die Standardisierung für die Steigerung der Effizienz und Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung. Expereo optimiert die Einbindung neuer Standorte und gewährleistet eine nahtlose Konnektivität mit automatisiertem Failover.

Die Partnerschaft folgt auf die kürzliche Ankündigung von Kingspan Light, Air + Water, dem globalen Anbieter von Lösungen für Rauchkontrolle und Brandschutz, natürliche Tageslichtbeleuchtung, Belüftung und Kühlung, nachhaltiges Wassermanagement und sichere Lagerung, dass das Unternehmen Expereo ausgewählt hat, um eine vollständig verwaltete Konnektivitätslösung für seine weltweiten Aktivitäten bereitzustellen.

Ben Elms, CEO von Expereo, sagte: „Globale Unternehmen haben oft mit fragmentierten Netzwerken zu kämpfen, die das Wachstum verlangsamen und das Risiko erhöhen. Unsere Managed Services und die expereoOne-Plattform bieten die Transparenz, Kontrolle und Agilität, die Kingspan Insulation benötigt, um Wachstum und Innovation zu unterstützen und gleichzeitig Komplexität und Risiken zu reduzieren. Mit einer einzigen Informationsquelle für alle Standorte, Services und Abrechnungen kann Kingspan Insulation sicher skalieren, die Compliance einhalten und sein Team in die Lage versetzen, sich auf Innovation und Expansion zu konzentrieren.“

Liam Waters, Divisional IT Operations Manager bei Kingspan Insulation , sagte: „Kingspan Insulation ist ein innovatives globales Unternehmen, und durch unsere neue Partnerschaft mit Expereo sind wir in der Lage, schnell zu expandieren und gleichzeitig die erforderliche Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Die Einführung globaler Standards ist von entscheidender Bedeutung, und mit einem einzigen Anbieter, einer einzigen Plattform und einem einzigen Prozesssatz können wir neue Standorte schneller integrieren, die Compliance aufrechterhalten und mit den geschäftlichen Anforderungen Schritt halten.“

Über Expereo

Expereo ist ein weltweit führender Managed-Network-as-a-Service-Anbieter, der Menschen, Orte und Dinge überall miteinander verbindet. Zu den Lösungen gehören Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Mit seiner umfassenden globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 60 % der Fortune-500-Unternehmen. Das Unternehmen versorgt Unternehmens- und Regierungsstandorte in mehr als 190 Ländern mit der Möglichkeit, sich mit jedem Ort weltweit zu verbinden. In Zusammenarbeit mit über 2.300 Partnern unterstützt es Kunden dabei, ihre Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Dienste mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets sowie einer optimalen Netzwerkleistung auszustatten.

