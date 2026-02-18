Watchmaker Genomics obtiene la licencia de propiedad intelectual de la tecnología CRISPR-Cas9 de Caribou Biosciences para aumentar el rendimiento y reducir los costes de secuenciación por muestra

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Watchmaker Genomics, empresa especializada en soluciones innovadoras de alto rendimiento para la secuenciación de nueva generación (NGS), anunció hoy la firma de un acuerdo de licencia no exclusiva con Caribou Biosciences, la compañía biofarmacéutica en fase clínica líder en edición genética con técnica CRISPR, relativo a determinados elementos fundamentales de propiedad intelectual de la técnica CRISPR-Cas9 para su uso en la preparación de bibliotecas para secuenciación de nueva generación. Aunque las tecnologías CRISPR-Cas9 suelen asociarse principalmente a su capacidad única para identificar y cortar secuencias en el proceso de edición del genoma, Watchmaker las está utilizando de una manera completamente distinta: como herramienta programable de unión estequiométrica para abordar los ajustes de concentración de las bibliotecas, una de las etapas que más dificultades presenta y que menos se ha optimizadas en los flujos de trabajo de NGS.

