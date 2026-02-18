Lattice lancia un kit di riferimento per la cyber-resilienza in collaborazione con EXOR International e TrustiPhi per semplificare lo sviluppo di dispositivi sicuri

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il lancio di un kit di riferimento per la cyber-resilienza – sviluppato in collaborazione con EXOR International e TrustiPhi – pensato per aiutare i produttori di dispositivi industriali e all’edge ad accelerare la progettazione di sistemi sicuri. Basato sull’FPGA di controllo sicuro Lattice MachXO3D™, sulla piattaforma edge industriale di EXOR International e sulla piattaforma di orchestrazione della sicurezza integrata di TrustiPhi, il kit abilita la radice di fiducia hardware, la gestione sicura del ciclo di vita e la connettività di livello industriale per accelerare la progettazione di sistemi cyber-resilienti.

“La sicurezza non può più essere un elemento secondario, specialmente all’edge industriale. Tramite questa collaborazione offriamo ai clienti un modo pratico e integrato per accelerare lo sviluppo di sistemi sicuri e rispondere a requisiti emergenti, come il Cyber Resilience Act dell’UE”, spiega Karl Wachswender, senior principal system architect industrial presso Lattice Semiconductor. “Grazie al nostro programma di accesso anticipato, importanti imprese industriali hanno valutato il kit di riferimento in contesti reali. Il loro forte interesse e il feedback ricevuto hanno aiutato a plasmare una soluzione che riunisce i punti di forza di tre aziende per stabilire la fiducia fin dal primo boot e mantenerla per tutto il ciclo di vita del prodotto”.

Il nuovo kit di riferimento per la cyber-resilienza Lattice garantisce onboarding sicuro, comunicazioni autenticate e validazione continua dell’integrità senza aggiungere complessità progettuale, offrendo:

Radice di fiducia hardware grazie all’FPGA Lattice MachXO3D, che include boot sicuro, identità protetta del dispositivo e resilienza del firmware della piattaforma.

Ambiente IIoT a livello di produzione tramite la piattaforma EXOR International uSOM10, che consente l’onboarding sicuro e comunicazioni industriali autenticate impiegando JMobile e Corvina.

Configurazione centralizzata delle funzioni di sicurezza per interi parchi di dispositivi mediante TrustiPhi ProtoPilot, che fornisce la gestione delle chiavi crittografiche e dei certificati oltre a flussi di lavoro di aggiornamento sicuri, verificati e allineati agli standard emergenti di cybersecurity.

Flusso di lavoro plug & play unificato che permette agli sviluppatori di valutare la cyber-resilienza end-to-end senza dover assemblare strumenti di vari fornitori.

Percorso più rapido verso la progettazione di sistemi sicuri, che consente ai team di esplorare più facilmente la mitigazione pratica delle minacce, la preparazione alla compliance e il ripristino affidabile dei dispositivi.

“I clienti industriali cercano soluzioni chiavi in mano per integrare la cyber-resilienza nei loro dispositivi senza aggiungere complessità. Combinando il nostro software e le nostre piattaforme industriali con la tecnologia FPGA sicura creata da Lattice e la gestione del ciclo di vita sviluppato da TrustiPhi, abbiamo creato un ambiente completo e reale che rende intuitivi l’onboarding sicuro e la comunicazione protetta”, commenta Claudio Ambra, direttore tecnico EXOR International.

“La radice di fiducia hardware è alla base della sicurezza a lungo termine dei dispositivi, ma molti produttori e proprietari di sistemi devono affrontare problemi complessi per quanto riguarda il lato operativo della gestione di chiavi, certificati e aggiornamenti. La nostra collaborazione con Lattice e EXOR International semplifica questa esperienza in un unico kit coeso che rimuove le barriere all’adozione e aiuta i clienti ad acquisire esperienza sul campo con tecniche di sicurezza comprovate”, aggiunge Ari Singer, direttore tecnico TrustiPhi.

Il kit di riferimento per la cyber-resilienza Lattice è disponibile dal sito web Lattice o tramite i distributori autorizzati.

