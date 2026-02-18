CTC Global lanceert GridVista System en een strategisch partnerschap met Google Cloud en Tapestry om stroomnetintelligentie te transformeren

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, ’s werelds toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van gevanceerde geleiders met grote capaciteit, kondigde vandaag de lancering aan van het GridVista System. Het GridVista System verschaft nutsbedrijven realtime gegevens met hoge resolutie om de stroomnetcapaciteit te optimaliseren, stroomuitval te voorkomen, risico's door natuurbranden te verminderen en werkingskosten te verlagen.

Samen met de lancering van het GridVista System, kondigt CTC ook een verdieping aan van haar strategische partnerschap met Google Cloud en Tapestry — het baanbrekende initiatief van Alphabet voor het elektriciteitsnet.

