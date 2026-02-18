-

CTC Global lanceert GridVista System en een strategisch partnerschap met Google Cloud en Tapestry om stroomnetintelligentie te transformeren

Nieuwe technologie herdefinieert transmissielijnintelligentie met continue levering van gegevens met hoge resolutie over de hele lengte van de transmissielijn

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--CTC Global, ’s werelds toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van gevanceerde geleiders met grote capaciteit, kondigde vandaag de lancering aan van het GridVista System. Het GridVista System verschaft nutsbedrijven realtime gegevens met hoge resolutie om de stroomnetcapaciteit te optimaliseren, stroomuitval te voorkomen, risico's door natuurbranden te verminderen en werkingskosten te verlagen.

Samen met de lancering van het GridVista System, kondigt CTC ook een verdieping aan van haar strategische partnerschap met Google Cloud en Tapestry — het baanbrekende initiatief van Alphabet voor het elektriciteitsnet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

CTC Global
Anne McDowell
+1 (949) 428-8500
amcdowell@ctcglobal.com

Industry:

CTC Global

