Esri e Pix4D lanciano un flusso di lavoro in tempo reale per le mappature terrestri
La collaborazione offre agli utenti di PIX4Dcatch l'integrazione fluida in ArcGIS dei dati sulle risorse
- Pix4D si allea con Esri per lanciare un nuovo flusso di lavoro di scansione terrestre dedicato alle organizzazioni focalizzate sulle infrastrutture.
- Grazie al flusso di lavoro Esri-Pix4D, i team sul campo sono in grado di acquisire realtà aumentata e accurati modelli 3D sfruttando i dati dell'app PIX4Dcatch integrati in ArcGIS Online, in modo diretto e in tempo reale.
- Con la nuova integrazione gli utenti possono documentare le risorse del sottosuolo all'insegna della precisione senza problemi.
- Il flusso di lavoro integra una documentazione georeferenziata estremamente fedele e la verifica istantanea nel ciclo di vita del progetto, per una maggiore precisione.
- Visitate la pagina web dedicata all'app PIX4Dcatch e scoprite come pubblicare dati 3D su ArcGIS Online.
REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader mondiale nella tecnologia dei sistemi informativi geografici (GIS), e Pix4D hanno lanciato un flusso di lavoro per le mappature terrestri.
