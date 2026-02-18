Watchmaker Genomics verkrijgt licentie voor CRISPR-Cas9-intellectueel eigendom van Caribou Biosciences om de doorvoer te verhogen en de sequencingkosten per monster te verlagen
BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Watchmaker Genomics, een innovator in hoogwaardige oplossingen voor next-generation sequencing (NGS), heeft vandaag een niet-exclusieve licentieovereenkomst aangekondigd met Caribou Biosciences, Inc., een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op CRISPR-genoomeditering, voor bepaalde fundamentele CRISPR-Cas9-intellectuele eigendom voor gebruik bij de voorbereiding van NGS-bibliotheken. Hoewel CRISPR-Cas9-technologieën meestal worden geassocieerd met hun unieke vermogen om genen te vinden en te knippen voor genoomeditie, gebruikt Watchmaker deze technologie op een fundamenteel andere manier: als een programmeerbaar, stoichiometrisch bindingsinstrument om een van de meest hardnekkige en ondergeoptimaliseerde stappen in NGS-workflows aan te pakken: bibliotheeknormalisatie.
