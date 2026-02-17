-

Kingspan Insulation sceglie Expereo per unificare la connettività e accelerare la crescita in 90 sedi globali

  • La collaborazione fa seguito al recente accordo tra Expereo e Kingspan Light, Air + Water per fornire una soluzione di connettività interamente gestita per le sue operazioni a livello mondiale

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Expereo, il fornitore leader mondiale di Network as a Service (NaaS) gestito che connette persone, luoghi e cose ovunque, annuncia che Kingspan Insulation, il produttore globale di prodotti e sistemi di coibentazione di prima qualità e ad alte prestazioni, ha scelto Expereo per fornire una soluzione di connettività interamente gestita nelle sue operazioni a livello mondiale. La soluzione di Expereo consente a Kingspan Insulation di consolidare la sua complessa rete di ISP (fornitori di servizi di coibentazione) diversi in un'unica soluzione centralizzata e interamente gestita, migliorando la visibilità, la conformità e l'agilità per consentire la rapida crescita e la scalabilità delle attività di Kingspan Insulation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Scarlett King
+44 7534252295

Industry:

Expereo

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Scarlett King
+44 7534252295

More News From Expereo

Riassunto: Expereo valorizza expereoOne con nuove capacità di Digital Case Management, fornendo una risoluzione dei servizi più rapida, più chiara e più prevedibile

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Expereo sta ridefinendo ciò che è possibile per le aziende globali al CiscoLive Amsterdam con il lancio della sua capacità Digital Case Management (DCM) potenziata in expereoOne. In qualità di leader mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS) gestito, Expereo mette i clienti al comando, riducendo i tempi di risoluzione, tagliando il rumore operativo e assicurando che tutti siano allineati in ogni fase del processo. Con DCM, le difficoltà nei servizi non...

Riassunto: Expereo nomina Julian Skeels Chief Digital Officer per accelerare la trasformazione digitale e la crescita aziendale

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Expereo, l'azienda leader mondiale di Network as a Service (NaaS) gestito che connette ovunque persone, luoghi e oggetti, oggi annuncia la nomina di Julian Skeels a Chief Digital Officer (CDO). Julian entra a far parte di Expereo con una carriera alle spalle in Microsoft, Amazon, Apple e ultimamente in Keystone Education Group, dove è stato responsabile dell'evoluzione dei prodotti e dell'esperienza digitale del cliente. Nel ruolo di Chief Digital Officer, Julian riferi...

Riassunto: I guasti ai network costano 5 milioni di dollari l’anno a oltre un quarto delle aziende di tutto il mondo, secondo Expereo

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--L’instabilità dei network sta avendo gravi ripercussioni sulle aziende di tutto il mondo – oltre un quarto (28%) afferma di avere subito perdite dei ricavi fino a 5 milioni di dollari a causa di interruzioni dell’attività o di prestazioni scadenti. Ed è allarmante che un altro 23% abbia subito perdite superiori a 5 milioni di dollari. Questi i risultati di uno studio IDC InfoBrief commissionato da Expereo, dal titolo “Enterprise Horizons 2025: Technology Leaders Priorit...
Back to Newsroom