Andersen Consulting erweitert seine Personalressourcen im Bereich Führungskräfte mit Lansdowne Executive Search

Andersen Consulting stärkt seine Personalarbeit durch eine Kooperationsvereinbarung mit Lansdowne Executive Search, einem in Dublin ansässigen Unternehmen, das sich auf die Bereiche Executive Search, Interim-Management und Besetzung von Führungspositionen spezialisiert hat.

Lansdowne Executive Search wurde 2015 gegründet und ist ein in irischem Besitz befindliches Unternehmen, das C-Level Executive Search, Interim-Führungskräfte und Board Placement Services anbietet. Lansdowne ist ein partnergeführtes Boutique-Unternehmen und bekannt für die intensive Einbindung der leitenden Führungskräfte in alle Kundenprojekte. Lansdowne hilft Kunden bei komplexen Führungswechseln und der Umsetzung von Wachstumsstrategien in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Bauwesen, Non-Profit-Organisationen, Landwirtschaft, Hochschulbildung, öffentlicher Sektor und TMT.

„Großartige Leadership ist kontextabhängig. Damit sie erfolgreich ist, bedarf es weit mehr, als nur einen Lebenslauf zu lesen“, so Tom Keane, Partner bei Lansdowne Executive Search. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting bietet uns das nötige Maß an Größe und Zugang zu Expertise, damit wir auf dem irischen Markt weiterhin auf hohem Niveau konkurrieren können. Wir sind besser positioniert, wichtige Chancen zu nutzen und gleichzeitig weiterhin den durchdachten, auf unsere Kunden zugeschnittenen Service zu bieten, den sie so sehr schätzen.“

„Lansdowne zeichnet sich in einem sich ständig weiterentwickelnden Talentmarkt durch etwas aus, das man nicht lernen kann: Urteilsvermögen, das durch jahrzehntelange Erfahrung erworben wurde“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Aufgrund ihrer Fähigkeit, transformative Führungskräfte zu identifizieren und zu formen, sind sie für uns bei der Unterstützung unserer Kunden beim Aufbau resilienter, zukunftsfähiger Führungsteams eine wertvolle Bereicherung.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie, KI-Transformation und Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und verfügt über erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität und Beratung, die auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Experten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen bereitgestellt wird. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die Beratungslösungen über ihre Mitglieds- und Kooperationsunternehmen weltweit anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.