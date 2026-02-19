BEYOND Developments、ラアス・アル・ハイマのマルジャン・ビーチの「EVERMORE」マスタープランを発表

アラブ首長国連邦ラアス・アル＝ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- BEYOND Developmentsは、ラアス・アル・ハイマのマルジャン・ビーチの初の完全マスタープラン・デスティネーションであるEVERMOREを発表しました。これはBEYONDにとって2026年の成長戦略の幕開けを告げるものであり、ドバイを越えた大胆な事業拡大の第一歩となります。

ウィン・アル・マルジャン島の対岸という戦略的な位置に立地するEVERMOREは、海とマルジャン島の未来の植物園に囲まれた、長期的なライフスタイルと居住を目的としたウォーターフロント地区です。マスタープランは、フランスの古典様式の優雅さと現代建築、統合された自然、そしてライフスタイルを重視したプレイスメイキング（空間づくり）を融合させ、建築、ホスピタリティ、公共空間が水と緑と調和する独特の環境を創り出しています。

BEYOND Developmentsの創業者兼会長であるマフディー・アムジャド氏は次のように述べています。「ラアス・アル・ハイマは規律ある計画、高まる世界的重要性、そして指導層の長期的ビジョンに支えられた新たな発展段階を迎えています。こうした支援が当首長国への進出を可能にするうえで重要な役割を果たしました。」

「新たなマスタープランであるEVERMOREは、 延床面積700万平方フィート以上、総開発価値は250億ディルハムを超える見込みです。素晴らしい沿岸デスティネーションと、世界水準のデザイン、ホスピタリティ、そしてコミュニティ主導のプレイスメイキングを融合させます。これは当社の歩みにおいて画期的なマイルストーンであり、当社にとって初めてとなるドバイ以外への進出となります。また、ラアス・アル・ハイマ初のデスティネーションとして位置づけられ、同首長国の都市・観光・経済発展に重要な貢献を果たすという当社のコミットメントを示しています」と、アムジャド氏は付け加えています。

マルジャンのグループCEOであるアブドゥラ・アル・アブドゥーリ氏は次のように述べています。「EVERMOREは、マルジャン・ビーチとラアス・アル・ハイマにとって重要な節目となるプロジェクトです。当社のポートフォリオ全体で2番目の規模を誇るマスタープランとして、ライフスタイル、ホスピタリティ、自然が融合し首長国の未来を形作るデスティネーションとしてのマルジャン・ビーチの発展に力を注いでいきます。」

「この変革的な開発においてBEYONDと提携できることを誇りに思います。本プロジェクトはマルジャン・ビーチを象徴するものであり、ラアス・アル・ハイマの不動産および観光産業の成長ストーリーにおける重要な節目となるでしょう。このマスタープランはビーチの発展に重要なレイヤーを新たに加え、グローバルなライフスタイルと投資のデスティネーションとしての地位を強化します」と、アル・アブドゥーリ氏は付け加えています。

中央植物園をはじめとする25万平方メートルの造園されたオープンスペースを中心に据えたEVERMOREは、歩行者専用のマスタープランとして設計されています。木陰の歩道と緑の回廊が植物園と3.5キロにおよぶアクセス可能なビーチフロントを結び、ウォーカビリティ、ウェルビーイング、人間中心の生活を強化しています。住宅、ホスピタリティ、小売施設を統合し、100万平方フィートのホスピタリティ施設とブランド住宅に加え、フェスティバル・イベント広場、ボタニカル・スーク、飲食街、そしてどこまでも続くビーチフロント・プロムナードを備え、自立型の文化レジャー地区を形成します。

デザインはフランスの古典建築を基調とし、現代的な視点でプロポーション、対称性、空間秩序を再構築します。カスケード建築が施された建物は海と景観の眺望を最大限に確保し、緑豊かな景観、木陰の歩道、歩行者専用の橋が快適性、プライバシー、そしてシームレスな接続性を保証します。

世代を超えて存続するように設計されたEVERMOREは、ラアス・アル・ハイマ・ビジョン2030および首長国の進化する都市・経済構想に大きな貢献を果たします。

*配信元：AETOSWire

