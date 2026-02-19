-

BEYOND Developments、ラアス・アル・ハイマのマルジャン・ビーチの「EVERMORE」マスタープランを発表

Mahdi Amjad, Founder and Executive Chairman of BEYOND Developments, and Abdulla Al Abdouli, Group CEO of Marjan, highlight the vision and strategic significance of the EVERMORE masterplan for Marjan Beach in Ras Al Khaimah. (Video: AETOSWire)

アラブ首長国連邦ラアス・アル＝ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- BEYOND Developmentsは、ラアス・アル・ハイマのマルジャン・ビーチの初の完全マスタープラン・デスティネーションであるEVERMOREを発表しました。これはBEYONDにとって2026年の成長戦略の幕開けを告げるものであり、ドバイを越えた大胆な事業拡大の第一歩となります。

ウィン・アル・マルジャン島の対岸という戦略的な位置に立地するEVERMOREは、海とマルジャン島の未来の植物園に囲まれた、長期的なライフスタイルと居住を目的としたウォーターフロント地区です。マスタープランは、フランスの古典様式の優雅さと現代建築、統合された自然、そしてライフスタイルを重視したプレイスメイキング（空間づくり）を融合させ、建築、ホスピタリティ、公共空間が水と緑と調和する独特の環境を創り出しています。

BEYOND Developmentsの創業者兼会長であるマフディー・アムジャド氏は次のように述べています。ラアス・アル・ハイマは規律ある計画、高まる世界的重要性そして指導層の長期的ビジョンに支えられた新たな発展段階を迎えています。こうした支援が当首長国への進出を可能にするうえで重要な役割を果たしました。」

「新たなマスタープランであるEVERMOREは、 延床面積700万平方フィート以上、総開発価値は250億ディルハムを超える見込みです。素晴らしい沿岸デスティネーションと、世界水準のデザイン、ホスピタリティ、そしてコミュニティ主導のプレイスメイキングを融合させます。これは当社の歩みにおいて画期的なマイルストーンであり、当社にとって初めてとなるドバイ以外への進出となります。また、ラアスアルハイマ初のデスティネーションとして位置づけられ、同首長国の都市・観光・経済発展に重要な貢献を果たすという当社のコミットメントを示しています」と、アムジャド氏は付け加えています。

マルジャンのグループCEOであるアブドゥラ・アル・アブドゥーリ氏は次のように述べています。「EVERMOREは、マルジャン・ビーチとラアス・アル・ハイマにとって重要な節目となるプロジェクトです。当社のポートフォリオ全体で2番目の規模を誇るマスタープランとして、ライフスタイル、ホスピタリティ、自然が融合し首長国の未来を形作るデスティネーションとしてのマルジャン・ビーチの発展に力を注いでいきます。」

この変革的な開発においてBEYONDと提携できることを誇りに思います。本プロジェクトはマルジャン・ビーチを象徴するものであり、ラアス・アル・ハイマの不動産および観光産業の成長ストーリーにおける重要な節目となるでしょう。このマスタープランはビーチの発展に重要なレイヤーを新たに加え、グローバルなライフスタイルと投資のデスティネーションとしての地位を強化します」と、アル・アブドゥーリ氏は付け加えています。

中央植物園をはじめとする25万平方メートルの造園されたオープンスペースを中心に据えたEVERMOREは、歩行者専用のマスタープランとして設計されています。木陰の歩道と緑の回廊が植物園と3.5キロにおよぶアクセス可能なビーチフロントを結び、ウォーカビリティ、ウェルビーイング、人間中心の生活を強化しています。住宅、ホスピタリティ、小売施設を統合し、100万平方フィートのホスピタリティ施設とブランド住宅に加え、フェスティバル・イベント広場、ボタニカル・スーク、飲食街、そしてどこまでも続くビーチフロント・プロムナードを備え、自立型の文化レジャー地区を形成します。

デザインはフランスの古典建築を基調とし、現代的な視点でプロポーション、対称性、空間秩序を再構築します。カスケード建築が施された建物は海と景観の眺望を最大限に確保し、緑豊かな景観、木陰の歩道、歩行者専用の橋が快適性、プライバシー、そしてシームレスな接続性を保証します。

世代を超えて存続するように設計されたEVERMOREは、ラアス・アル・ハイマ・ビジョン2030および首長国の進化する都市・経済構想に大きな貢献を果たします。

*配信元：AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Wael Sarieddine
PR Manager
Tel. + 971551077949
wael.sarieddine@beyondproperties.ae

Industry:

BEYOND Developments

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Wael Sarieddine
PR Manager
Tel. + 971551077949
wael.sarieddine@beyondproperties.ae

More News From BEYOND Developments

BEYOND Developments、「SIORA」でドバイ諸島における有意義な暮らしの新たなビジョンを発表

アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- UAEの次世代ウォーターフロントを形作る大胆でデザイン主導の不動産開発業者であるBEYOND Developmentsは、ドバイ諸島初のビーチフロントマスタープランであり、同社にとって1年以内で2番目の大規模コミュニティとなるSIORAを発表しました。この立ち上げは、BEYONDの加速的な成長とドバイの将来の都市ビジョンとの強い整合性を強調するものとなっています。 200万平方フィートを超える広さ を誇るSIORAは、日本庭園の哲学、特に「生きがい」の追求に着想を得た、海辺の聖域として構想されており、つまり、建築がウェルビーイングを育み、人、自然、そして場所の間の調和を取り戻す、明快かつバランスのとれた、そして意義ある空間を創造するという哲学を反映しています。 BEYOND DevelopmentsのCEO、アディル・タキは、今回のプロジェクト立ち上げについて、「2024年の設立以降、BEYONDは2025年には9つのプロジェクトを立ち上げ、より幅広い層の人々に豊かで意義深い人生を体験する機会を提供...

BEYOND Developments、中東初の「Forest District by the Sea」を公開、第一弾のレジデンシャルタワーとして「Talea」を発表

アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 未来志向のコミュニティ形成に継続的に取り組むBEYOND Developmentsは、中東初の「Forest District by the Sea」と、そのビジョンを具現化するレジデンシャルタワー群の第一弾となる「Talea」を発表しました。 ドバイ・マリタイム・シティに位置するこの先駆的な開発地は、自然、ウェルネス、サステナビリティを中心とした海辺の憩いの地です。BEYOND Developmentsは、この自然を最優先とするアプローチを推進することで、「Dubai 2040 Master Plan」「Net Zero 2050」「D33アジェンダ」との整合を図り、サステナブルでレジリエントな都市生活において世界的リーダーへと変貌を遂げつつあるドバイを支えています。 BEYOND DevelopmentsのCEO、アディル・タキによれば、今回の発表は、新たな住宅提供の始まり以上の意味を持っています。「このプロジェクトは、気候変動と都市のウェルビーイングという課題に対し、いかに思慮深い設計が先駆的...

BEYOND、パーム・ジュメイラの彫刻的アイコンとなる「PASSO（パッソ）」を発表

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 海辺のライフスタイル・デスティネーションを創造する革新的な不動産ブランドであるBEYOND Developmentsは、格式あるパーム・ジュメイラのウエスト・クレセントを拠点とした、彫刻的なデザインのウォーターフロント開発プロジェクト「PASSO」を発表しました。 PASSOは、ドバイ・マリタイム・シティにおけるマスタープランを超えて展開されるBEYOND初の旗艦プロジェクトであり、世界で最も象徴的かつ魅力的なデスティネーションに向けた戦略的成長において、重要な節目となります。 本プロジェクトは、パーム・ジュメイラで開催された壮大なイベントにて発表されました。このイベントでは、ドバイ初となる「空中スクリーン」ショーが披露され、没入型の映像とライブ演出が一体となった、4,000機以上のドローンによる13分間のパフォーマンスが行われました。 PASSOは、彫刻的な2棟のタワー「Avita（アヴィータ）」と「Bella（ベラ）」で構成されており、洗練された多様なレイアウトで625戸のレジデンスを提供しま...
Back to Newsroom