-

Esri和Pix4D推出实时地面测绘工作流程

Alliance为PIX4Dcatch用户带来资源数据与ArcGIS的无缝整合

  • Pix4D与Esri合作，为专注于基础设施建设的组织推出全新地面扫描工作流程。
  • Esri和Pix4D工作流程使现场团队能够使用PIX4Dcatch应用程序数据捕获精确的3D模型和增强现实，并将数据直接实时整合至ArcGIS Online。
  • 新增整合功能使用户能够以无缝且精确的方式记录地下资源。
  • 工作流程为项目生命周期提供高保真、地理参考的文档记录与即时验证，从而提升准确性。
  • 探索PIX4Dcatch应用程序，并将3D数据发布至ArcGIS Online

加利福尼亚州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Esri地理信息系统（GIS）技术的全球领导者，该公司与瑞士专注于移动实景捕捉和现场数字化的摄影测量软件公司Pix4D合作推出地面测绘工作流程。该整合的工作流程使现场团队能够采集和处理资源数据，并在Esri的地理空间平台ArcGIS中进行管理。

现场团队使用PIX4Dcatch应用和实时动态技术（RTK）设备扫描沟槽和基础设施，生成的高精度地理参考记录现在可以发布到Esri的ArcGIS Online。扫描结果将转化为3D模型和点云，并以场景图层的形式查看。现有数据还可以通过增强现实技术进行可视化，以便在封闭沟槽之前即时验证“设计”与“实际建造”的差异。

“我们致力于将隐藏的基础设施转化为功能性数据，”Pix4D首席执行官Andrey Kleymenov表示，“通过将PIX4Dcatch与相兼容的RTK设备连接到Esri生态系统，我们实现了地面扫描工作流程，使团队能够以专业精度更新主地理数据库。”

“我们很高兴能与Pix4D合作，为专注于基础设施建设的组织提供从现场到地理数据库的无缝、直接路径，”Esri合作伙伴网络总监Thomas Fair表示，“此次与ArcGIS的全新整合将为用户提供地下资源的高保真文档。”

下载PIX4Dcatch应用程序，并立即开始发布3D数据至ArcGIS Online

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com

© 2026年Esri版权所有。版权所有。Esri、Esri Globe徽标、The Science of Where、ArcGIS、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧盟或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。此处提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务标志或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公共关系

手机：301-693-2643 | 电子邮件：jpruchniewski@esri.com

Industry:

Esri

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公共关系

手机：301-693-2643 | 电子邮件：jpruchniewski@esri.com

More News From Esri

Esri获得ISO认证，强化数据安全承诺

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位置智能领域的全球领导者Esri已获得ISO/IEC 27001:2022认证。该认证能够助力Esri的ArcGIS用户满足数据驻留和当地监管要求，同时确保Esri的安全实践符合国际标准化组织(ISO)制定的相关要求。 ISO/IEC 27001:2022认证为信息安全管理体系的建立、实施、维护和持续改进提供了全球公认的框架。Esri获得此项认证，表明其系统能够保障用于处理、传输和存储客户资产的平台、服务和应用程序的保密性、完整性和可用性。 Esri产品部首席信息安全官Michael Young表示：“当下企业需同时应对不断升级的网络威胁和复杂的数据驻留法规要求，此次认证为我们恪守当下严苛的安全标准提供了关键背书。尤其是在分析公司Forrester发布的《2025年预测报告》(Predictions 2025)指出网络犯罪造成的损失将达到12万亿美元之后，获得该认证体现出Esri针对日益复杂的全球安全环境做出的前瞻性应对。” ISO/IEC 27001:2022认证意味着Esri的ArcGIS Online和Arc...

Esri的Custom Chart Builder被法国海军水文局（Shom）采用，用于海图绘制

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的位置智能解决方案供应商Esri今日宣布，法国海军水文局（Shom）已正式采用其Custom Chart Builder（CCB）来自动生成所有纸质海图。经过广泛的测试和配置，Shom确认CCB生成的海图符合法国海军严格的安全标准，这标志着海图自动化领域取得重大进展，并巩固了Esri作为海事数字化转型先驱的地位。 Esri首席海事顾问Rafael Ponce表示：“此次采用表明，现在无需人工干预即可生成高质量、符合法规的纸质海图，从而大幅缩短了生产时间并降低成本。Shom的认可证明了Esri的CCB是全球水文海洋局值得信赖的解决方案，有助于推动向数字化优先工作流程和电子导航的转型。” 在2024年间，Shom对多种软件解决方案进行了评估，Esri的CCB套件凭借其能够根据电子海图（ENC）自动化制图的能力而最终脱颖而出。在成功完成包括Shom定制的符号系统等开发之后，Shom最终实现了符合法国海军操作标准的渲染质量。最终成果是一个可扩展、高效的解决方案，既保证了安全与合规，又显著节省了资源。 “得益于Esr...

Esri推出适用于Microsoft Fabric的最新ArcGIS集成功能

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位置智能领域的全球领导者Esri今日宣布，ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabric正式全面可用。同时进入公开预览阶段的还有ArcGIS Maps for Microsoft Fabric，这款制图工具能让用户轻松添加商业、生活方式、人口统计和环境数据等背景信息，以丰富Microsoft OneLake中的企业数据。 Esri总裁Jack Dangermond表示：“此次集成让数据专业人员能直接在其Microsoft Fabric环境中使用Esri的部分核心功能。我们很高兴能推进与Microsoft的长期战略合作，帮助双方的共同客户挖掘空间洞察，发现未被探索的模式。” 数据科学家、数据工程师、业务分析师及其管理层对空间分析和制图的市场需求日益增长。Esri的GeoAnalytics for Fabric支持数据在企业内部自由流转，无论用户是在OneLake、Microsoft Power BI还是ArcGIS环境中工作。Fabric用户现在可直接使用复杂的空间分析工具和功能，以...
Back to Newsroom