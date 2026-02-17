Esri和Pix4D推出实时地面测绘工作流程

加利福尼亚州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Esri是地理信息系统（GIS）技术的全球领导者，该公司与瑞士专注于移动实景捕捉和现场数字化的摄影测量软件公司Pix4D合作推出地面测绘工作流程。该整合的工作流程使现场团队能够采集和处理资源数据，并在Esri的地理空间平台ArcGIS中进行管理。

现场团队使用PIX4Dcatch应用和实时动态技术（RTK）设备扫描沟槽和基础设施，生成的高精度地理参考记录现在可以发布到Esri的ArcGIS Online。扫描结果将转化为3D模型和点云，并以场景图层的形式查看。现有数据还可以通过增强现实技术进行可视化，以便在封闭沟槽之前即时验证“设计”与“实际建造”的差异。

“我们致力于将隐藏的基础设施转化为功能性数据，”Pix4D首席执行官Andrey Kleymenov表示，“通过将PIX4Dcatch与相兼容的RTK设备连接到Esri生态系统，我们实现了地面扫描工作流程，使团队能够以专业精度更新主地理数据库。”

“我们很高兴能与Pix4D合作，为专注于基础设施建设的组织提供从现场到地理数据库的无缝、直接路径，”Esri合作伙伴网络总监Thomas Fair表示，“此次与ArcGIS的全新整合将为用户提供地下资源的高保真文档。”

下载PIX4Dcatch应用程序，并立即开始发布3D数据至ArcGIS Online。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com 。

© 2026年Esri版权所有。版权所有。Esri、Esri Globe徽标、The Science of Where、ArcGIS、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧盟或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。此处提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务标志或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。