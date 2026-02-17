保險AI領軍企業mea Platform從SEP融資5000萬美元成長股權，協助改善產業綜合成本率和利潤率

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI原生保險科技公司mea Platform (“mea”)今日宣布，獲得企業科技領域領先投資機構SEP的5000萬美元少數股權成長投資。

自2021年成立以來，mea持續引領AI在保險業的應用市場。mea的產品可快速改善綜合成本率並提升利潤率，相關市場需求正在加快成長。

mea此前一直堅持自力更生，現已連續四年實現盈利成長。SEP的投資將支援mea加快產品開發和客戶參與，推進公司自去年10月宣布的、涵蓋全部保險/再保險業務的全球擴張計畫。

mea運用專屬的保險領域AI產品，為保險公司、經紀商和管理總代理(MGA)提供端對端營運自動化服務。由於公司產品已預先訓練，能夠準確理解保險業的語言和具體要求，因此客戶部署速度快，整合過程也幾乎無干擾。公司已在21個國家實現客戶上線營運，平台處理的總保費規模超過4000億美元。客戶和合作方包括AXIS、CNA、The Hartford、Markel、SCOR、Ardonagh、Lloyd’s of London、PPL、Accenture、DXC、ServiceNow、Velonetic和Verisk等。

儘管保險業持續對科技進行投入，但大量保險流程仍高度依賴人工，資源消耗較大。營運成本在保險公司綜合成本率中占比最高達14個百分點，在經紀商總支出中占比近半，全產業年度成本約為2兆美元。mea的代理式AI產品可實現營運流程自動化，顯著提升總保費和利潤率，同時將營運成本降低多達60%。

mea由前保險業領軍人物創立，將深厚的產業專業知識與經過全球規模化驗證的技術相結合，實現業界首屈一指的精準度。憑藉這一基礎，mea從保單錄入產品擴展至端對端營運服務，部署速度快，為客戶帶來可量化的投資報酬。

mea創辦人兼執行長Martin Henley表示：

「SEP在協助企業科技公司規模化發展方面擁有深厚經驗，我們欣然與之合作，以一貫的嚴謹和專注推動mea持續成長。我們收到了眾多潛在投資方的強烈意向，最終選擇SEP，是看中其長期視角、合作風格，以及在我們進入下一成長階段時所能提供的策略支援。

「我們能夠協助客戶改善綜合成本率和利潤率，源于多年來在全球開發和部署保險專用AI的累積。隨著產業從AI試驗轉向實際應用，客戶越來越體認到能夠立即產生效果的專業領域技術的價值。」

SEP執行合夥人Angus Conroy表示：

「mea與我們支援擁有豐富智慧財產權、致力於為全球大型企業解決複雜問題的科技公司的策略高度契合。mea建構了一個高度差異化的生產級平台，為全球保險集團帶來了清晰的投資報酬。強勁的客戶採用率、成長動力和資本效率，既體現了技術的卓越品質，也展現了團隊深厚的保險專業知識。在充滿變化的市場中，mea憑藉當下已落地、經過驗證且具備規模的解決方案脫穎而出。我們欣然與Martin和mea團隊合作，協助公司進一步發展壯大。」

關於mea Platform

mea由產業資深人士創立，憑藉專業領域語言模型(dsLM)和保險專用知識圖譜，為保險營運全環節提供端對端自動化服務。該平台部署快速、無干擾，可立即產生營運效果，且具備可擴充性，上線首日即可顯著降低成本、提升生產力。www.meaplatform.com

關於SEP

SEP是歐洲首屈一指的成長股權公司之一，協助企業科技公司創辦人和管理團隊達成全球發展目標。SEP已投資規模超10億美元，擁有25年執業記錄，與重塑企業營運和成長模式的創辦人攜手合作。SEP融合深厚專業能力、長期夥伴關係和對永續業務成長的承諾。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.sep.co.uk

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。